viernes 29  de  mayo 2026
BOLIVIA

Seguidores de Evo Morales amenazan con mantener protestas de modo indefinido y evitar su detención

Partidarios del expresidente izquierdista reactivaron bloqueos, tras un corte de electricidad en Cochabamba donde este evade su captura por trata de personas

Bolivia vive fuertes tensiones por las protestas que buscan la renuncia del presidente Paz.

Bolivia vive fuertes tensiones por las protestas que buscan la renuncia del presidente Paz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Grupos de seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales mantienen este viernes fuertes protestas en las principales carreteras en el departamento de Cochabamba, en el centro del país, en un intento por evitar una posible detención del exmandatario, buscado por un proceso judicial de trata de personas agravada.

Campesinos partidarios reforzaron el cierre de las vías, luego de un apagón de dos horas en el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales y una de las mayores zonas productoras de la hoja de coca, donde el político izquierdista permanece custodiado por campesinos desde octubre de 2024.

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Los episodios acrecientan las tensiones que buscan la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien adelanta una serie de reformas que procuran estabilidad económica, tras dos décadas de medidas populistas adoptadas por los gobiernos de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2019-2025).

Las fuertes protestas fueron rechazadas este jueves por médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud quienes marcharon este jueves en La Paz en demanda de una "pausa humanitaria" que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos, afectados por los bloqueos de carreteras desde hace 23 días para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Más Protestas por Evo Morales

Se informó que la dirigente campesina Jesusa Yampara amenazó con mantener el bloqueo indefinidamente en un acto en la localidad de Chimoré, municipio del Trópico de Cochabamba.

Afirmó que el supuesto plan para detener a Morales "ha fracasado", según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca (RKC). "Nos han querido amedrentar”, sostuvo.

Contra Morales fueron emitidas dos órdenes de detención, la última el pasado 11 de mayo, tras no haberse presentado al inicio del juicio en su contra por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016, se informó.

Aumentan tensiones en Bolivia tras apagón

El apagón de dos horas al que se atribuyen las protestas afectó a cinco municipios de Cochabamba y eso causó la reacción de alarma de los campesinos que denunciaron un supuesto operativo contra Morales e incluso llegaron a cercar un cuartel policial para impedir una eventual movilización de agentes, según imágenes difundidas por la RKC.

La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) explicó este jueves que el incidente fue provocado por la caída de un poste de alta tensión, si bien se investigan las causas y circunstancias de ese hecho.

El comandante de la Policía del Trópico de Cochabamba, Freddy Vargas, dijo a los medios que el apagón generó "una zozobra" en en la zona cocalera, ante "una presunta intervención policial en ese sector, lo cual no fue cierto".

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, por su parte, dijo a un canal privado que "ciertamente hay una paranoia" porque se cayó un generador y "todos salen a bloquear". "Hay un líder cocalero que está allá protegido por todos estos sectores y que están en un plan totalmente diferente a lo que es avanzar en la democracia", agregó.

Lupo sostuvo que el expresidente "va a tener que dar cuentas a la Justicia".

FUENTE: Con información de EFE

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