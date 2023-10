Publican criterios de nuevo TPS para venezolanos

De acuerdo al nuevo parámetro el TPS comenzará a regir a partir del 3 de marzo de 2024, y la fecha límite de permanencia en EEUU para quienes son elegibles a ese beneficio es hasta el 31 de julio de 2023. Quienes arribaron a EEUU después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para el TPS y podrían ser expulsados del país si no tienen un estatus legal que les permita permanecer en territorio estadounidense, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

La extensión de 18 meses comienza el 11 de marzo de 2024 y permanecerá vigente por 18 meses, hasta el 10 de septiembre de 2025. La extensión afecta a los beneficiarios existentes del TPS y a aquellos que presentaron solicitudes iniciales del TPS vigente para Venezuela desde 2021 y que estaban pendientes hasta este momento.

Datos sobre el TPS

Redesignación de Venezuela para TPS: La redesignación de 18 meses de Venezuela para el TPS comenzó el 3 de octubre de 2023 y permanecerá en vigor durante 18 meses, finalizando el 2 de abril de 2025. La redesignación beneficia a posibles solicitantes por primera vez y a otras personas que actualmente no tienen TPS, reseñó Telemundo51.com.

Reinscripción: El período de reinscripción de 60 días para los beneficiarios existentes bajo el TPS Venezuela 2021 se extiende desde el 10 de enero de 2024 hasta el 10 de marzo de 2024.

Registro por primera vez: El período de registro inicial para nuevos solicitantes bajo la redesignación del TPS Venezuela 2023 comenzó 3 de octubre de 2023 y permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025.

Venezolanos pendientes

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicaron que continuarán procesando las solicitudes pendientes presentadas bajo la designación anterior de TPS para Venezuela que aún no habían sido respondidas.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que las personas con un Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal (Form I-821, Application for Temporary Protected Status) pendiente o un Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo (Form I-765, Application for Employment Authorization) relacionado, a la fecha del próximo aviso del Registro Federal, no es necesario que presenten ninguna de las solicitudes nuevamente.

Explican que si USCIS aprueba un Formulario I-821 o Formulario I-765 pendiente presentado bajo la designación previa de TPS para Venezuela, USCIS otorgará el TPS individual y emitirá un EAD (Documento de Autorización de Empleo) válido hasta la misma fecha, es decir, hasta la extensión aprobada: 10 de septiembre de 2025.

