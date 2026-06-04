¿Qué empresas extranjeras han cesado o reducido su presencia en Cuba bajo presión de EEUU?

Vista del malecón de La Habana con el hotel Iberostar Selection (centro izquierda) y el hotel Habana Libre Meliá (centro derecha), rodeados de edificios en mal estado, en La Habana, el 2 de junio de 2026.

Vista de la fachada del Hotel Meliá Cohiba en La Habana el 4 de junio de 2026.

LA HABANA — Varias empresas extranjeras han reducido o cesado sus operaciones en Cuba bajo presión de Estados Unidos y ante el riesgo de quedar expuestas a sanciones por sus vínculos con el conglomerado económico-militar cubano GAESA.

Cerca de un centenar de instalaciones turísticas en Cuba han dejado de ser operadas por compañías internacionales a pocas horas de que este 5 de junio expire el plazo dado por Estados Unidos para que empresas extranjeras corten sus vínculos con GAESA, el emporio militar en la isla.

CRISIS ECONÓMICA Cerca de un centenar de hoteles han dejado de operar en Cuba antes del ultimátum de Trump

CRISIS Pagos con Visa y Mastercard quedan interrumpidos en Cuba por sanciones de EEUU

El presidente Donald Trump firmó el pasado 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404 que impone sanciones secundarias a compañías extranjeras que trabajan de conjunto con GAESA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) puso como plazo este 5 de junio para que terminen esos vínculos o enfrentarán sanciones de Washington.

Las medidas de Estados Unidos representarían dificultades para que las compañías sancionadas accedan al sistema financiero internacional, realicen transacciones, que los bancos trabajen con ellas o que se les congelen sus activos.

Transacciones financieras

Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en Cuba a partir del 6 de junio, después de que un banco extranjero rompiera su relación con Fincimex, entidad financiera vinculada a Gaesa y encargada de procesar este tipo de transacciones en la isla.

Estas tarjetas eran utilizadas principalmente por empresas extranjeras, turistas y cubanos residentes en el exterior para pagar bienes y servicios en comercios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y gasolineras del Estado.

Cadenas hoteleras

Cuba, ya golpeada por la caída del turismo, enfrenta ahora la retirada o reducción de operaciones de varios grupos hoteleros internacionales que se desvincularon de la gestión de casi un centenar de instalaciones en la isla, la mayoría asociadas con GAESA.

Las cadenas extranjeras, que llegaron a Cuba a partir de la década de 1990, operan bajo dos esquemas: mediante la gestión de hoteles en asociación con el Ministerio de Turismo o a través de acuerdos de administración con Gaviota, entidad turística de Gaesa.

Las españolas Meliá e Iberostar dejaron de gestionar 15 y 12 hoteles vinculados al conglomerado militar, respectivamente, aunque mantendrán la operación de los establecimientos que administran junto al Ministerio de Turismo.

La canadiense Blue Diamond cesó en su totalidad las operaciones de sus 62 hoteles en la isla.

Igualmente, el grupo asiático Archipelago International, que llegó a operar seis hoteles en la isla bajo la marca Aston, puso fin a sus actividades, según confirmaron a la AFP dos fuentes cercanas al sector.

En medio de una severa escasez de combustible, numerosos hoteles permanecen cerrados y las operaciones se han concentrado en un número limitado de instalaciones.

Navieras europeas

La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron "temporalmente" desde mediados de mayo las entregas y nuevos envíos de contenedores hacia Cuba.

Aunque el transporte marítimo no figura explícitamente en el decreto presidencial estadounidense del 1 de mayo, ambas compañías podrían quedar expuestas a sanciones por operar en el puerto de Mariel, a unos 50 kilómetros de La Habana, administrado por GAESA.

Minera Sherritt

Activa en el sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se retiró a inicios de mayo de Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de la empresa mixta General Nickel Company, también sujeta a sanciones de Estados Unidos.

Ese mismo mes, la compañía dio marcha atrás a su decisión inicial de liquidar sus activos en la isla e informó que negocia la venta mayoritaria de sus acciones con una firma estadounidense, propiedad de un exasesor de Donald Trump.

FUENTE: Con información de AFP