lunes 20  de  julio 2026
SEGURIDAD

Ecuador lleva a la ONU propuesta para combatir el crimen organizado y la minería ilegal

La propuesta promoverá una mayor cooperación internacional, la trazabilidad de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de mecanismos para la paz

El canciller de Ecuadro, Roberto Kury. (Cancillería de Ecuador)

El canciller de Ecuadro, Roberto Kury. (Cancillería de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Roberto Kury, presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal, informó este lunes, 20 de julio, la cartera de Estado.

Kury, quien ya está en Nueva York, participará en un debate del Consejo de Seguridad sobre “La gobernanza de los recursos naturales: fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad”.

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Durante su intervención, el ministro “promoverá una mayor cooperación internacional, la trazabilidad de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de mecanismos destinados a contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible”, según detalló la Cancillería.

Kury expondrá la visión del gobierno ecuatoriano sobre la gestión efectiva de los recursos naturales. La premisa central de su intervención es posicionar la gobernanza de estos activos como un pilar estratégico para desmantelar las economías ilícitas que se alimentan de la delincuencia organizada.

Visita al consulado

Además, Kury también se reunirá con la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, y con la secretaria general adjunta de la ONU, Amina J. Mohammed.

Como parte de la agenda que realizará en Estados Unidos, el canciller también visitará el Consulado de Ecuador en Nueva Jersey para conocer las necesidades de los ciudadanos y verificar el funcionamiento de las áreas de atención.

FUENTE: Con información de EFE /El Comercio

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