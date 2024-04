Quiroga advierte a Maduro sobre elecciones en Venezuela y sanciones de EEUU

Esto ocurrió en el contexto del plazo para reactivar las sanciones petroleras si el régimen venezolano no cumple con los acuerdos de Barbados y no permite elecciones libres, democráticas y limpias, con la participación de María Corina Machado como candidata de la oposición.

Durante una transmisión en vivo por televisión, Maduro intentó pronunciar "If you want, I want. If you don’t want, I don’t want", pero su inglés no es fluido y terminó diciendo en español: "Le digo a los negociadores que le transmitan al presidente Biden el siguiente mensaje: Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final".

En ese sentido, continuó el expresidente boliviano en la misma publicación de X, de manera burlona, advirtiendo al dictador: "Maduro, do you want? Vamos, don't be a chicken".

EEUU no renovará licencia al régimen

Quiroga se refirió a la situación política en Venezuela, luego de que el régimen de Maduro inhabilitara primero a la candidata de la oposición María Corina Machado, quien había ganado las primarias internas con más del 90 por ciento de los votos.

Esto impidió que se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral, por lo que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) nombró a una sustituta, Corina Yoris, a quien el CNE del régimen también le impidió inscribir la candidatura, incumpliendo así los acuerdos preestablecidos en Barbados entre el régimen y la PUD.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no renovará una licencia temporal que había aliviado las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela desde octubre. Esta decisión se tomó debido a la falta de avances en los acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro sobre la celebración de elecciones libres y justas este año.

La medida se anunció a escasas horas de la expiración de la Licencia General N° 44 que entró en vigencia durante seis meses para permitir negociar a la estatal Pdvsa con empresas norteamericanas con la intención de estimular el cumplimiento de garantías electorales para los próximos comicios presidenciales.

FUENTE: Cuenta de la red social X del expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, Infobae, La Patilla, France 24