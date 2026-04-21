Motín en cárcel venezolana deja al menos cinco reclusos muertos

CARACAS.– Al menos cinco personas privadas de libertad murieron tras un motín registrado en el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, según confirmó este martes el servicio penitenciario controlado por el régimen venezolano.

CARACAS CC CARACAS — De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos se originaron a partir de una “riña entre privados de libertad” que derivó en un motín dentro del recinto. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido, sin ofrecer detalles adicionales sobre posibles heridos.

RÉGIMEN Tribunales en Venezuela insisten en negar amnistía a alcalde opositor y a periodistas sin explicación

La situación comenzó a trascender públicamente luego de que familiares de reclusos denunciaran irregularidades en el complejo carcelario de Yare, ubicado a unas dos horas de Caracas. Según testimonios, las visitas fueron suspendidas sin previo aviso, lo que generó alarma entre quienes acudían a entregar alimentos y suministros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio del P.P para el Servicio Penitenciario (@minserviciopenitenciario_ve)

Protestas y falta de información

Durante la jornada, familiares se concentraron en las afueras del penal exigiendo información sobre sus allegados, en medio de un fuerte hermetismo por parte de las autoridades. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los visitantes lograron entregar paquetería, pero no obtuvieron acceso a los internos ni confirmación sobre su estado.

Algunas denuncias extraoficiales apuntan a la existencia de múltiples heridos, aunque el balance oficial no incluyó cifras en ese sentido. La falta de comunicación incrementó la tensión y derivó en protestas espontáneas en los alrededores del recinto penitenciario, reseñó el portal de noticias NTN24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/oveprisiones/status/2046683767742312926&partner=&hide_thread=false Tras horas de incertidumbre y exigencias de fe de vida por parte de familiares, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte de cinco personas privadas de libertad en Yare III, ocurrida el #20Abr en medio de una situación irregular dentro del penal.



Las… pic.twitter.com/qjtMLIRvcs — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 21, 2026

Crisis estructural del sistema penitenciario

El motín ocurre en un contexto de reiteradas denuncias sobre el deterioro del sistema carcelario venezolano. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones han documentado problemas persistentes como hacinamiento, deficiencias en la alimentación, falta de atención médica y restricciones a las visitas familiares.

Estas condiciones, según expertos, generan un entorno propicio para episodios de violencia dentro de los centros de reclusión, donde la población penitenciaria supera ampliamente la capacidad instalada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/oveprisiones/status/2046664793155674483&partner=&hide_thread=false Familiares de los privados en libertad en la cárcel Yare III exigen fe de vida de sus seres queridos, luego de que la madrugada de lunes #20Abr se registrara una situación irregular dentro del penal, la cual no ha sido aclarada por las autoridades, que ocasionó la suspensión de… pic.twitter.com/QZIMlpgJlP — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 21, 2026

Muertes adicionales bajo custodia

En paralelo, se reportaron otras dos muertes en el complejo penitenciario El Rodeo, también en el estado Miranda. Según denuncias de organizaciones civiles, los fallecidos —identificados como David Enrique García y Ovidio José Madrid Mendoza— habrían muerto por complicaciones de salud sin recibir atención médica oportuna.

Estas muertes, ocurridas en un lapso menor a 24 horas, fueron señaladas como evidencia de un “patrón sistemático de abandono” dentro de los centros de detención bajo control del régimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/oveprisiones/status/2046292831237775499&partner=&hide_thread=false #OVPDenuncia Falleció el primer preso en El Rodeo IV



Deivi Enrique García murió bajo custodia del Estado este #20Abril en El Rodeo IV, un centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos. Su muerte, atribuida a un paro respiratorio, lo convierte en el… pic.twitter.com/i8IL4tYykP — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 20, 2026

Preocupación por presos políticos

La situación genera especial inquietud debido a la presencia de presos políticos en cárceles venezolanas, quienes en muchos casos comparten espacios con reclusos comunes. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos adicionales que esto implica, especialmente en escenarios de violencia interna como el ocurrido en Yare III.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance detallado de la situación ni información específica sobre la identidad de las víctimas, mientras crecen los cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión en el país.

FUENTE: Con información de NTN24 y Redes Sociales