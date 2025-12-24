miércoles 24  de  diciembre 2025
CONFLICTO

En Bolivia al menos ocho personas fueron detenidas en protesta contra fin del subsidio al diésel

Dentro de la emergencia económica y social, el presidente de Bolivia acabó con los subsidios al combustible, tras casi 20 años de la política de subvención

El nuevo Gobierno de Bolivia, que preside Rodrigo Paz,&nbsp; asumió un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, y sin dólares

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Al menos ocho personas han sido detenidas en las protestas del martes 23 de diciembre en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel.

La Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, que ya anunció que continuarán las protestas después de que no haya prosperado las primeras conversaciones con el Gobierno.

Los momentos más tensos de la jornada de protestas del martes ocurrieron cuando un grupo de manifestantes intentó entrar en la acordonada Plaza Murillo, donde se encuentra la del sede del Gobierno y para ello detonaron pequeños dispositivos de dinamita, hiriendo a varios agentes.

Horas después de estos enfrentamientos, representantes de la COB se reunieron con el presidente Paz y otros miembros, sin que se produjeran avances de ningún tipo en la principal demanda, la derogación de Decreto 5503, que incluye el fin de las ayudas al diésel junto a otro centenar de disposiciones.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, contó al salir de la reunión que el Gobierno les hizo saber que no hay intención alguna de acceder a estas demandas. Posteriormente, el sindicato anunció que continuarán con las medidas de presión porque el decreto es "totalmente neoliberal" y "pasará factura".

Emergencia económica

En el contexto de la emergencia económica y social, declarada el miércoles 17 de diciembre, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó el fin de los subsidios a los precios de los combustibles, tras casi 20 años de la política de subvención en medio de la fuerte crisis. Paz llegó al poder tras dos décadas de mandato de izquierda.

En su primer mes de gestión, Paz indicó: "Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro".

FUENTE: Con información de Europa Press

