viernes 7  de  agosto 2026
COMBUSTIBLES

Precios del petróleo suben ligeramente en mercados inestables

El precio del barril de petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, avanzó un 1,15% y cerró en los 78,18 dólares

Imagen de un petrolero chino en el Puerto de Qingdao.

Imagen de un petrolero chino en el Puerto de Qingdao.

PUERTO DE CHINA QINGDAO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes en un mercado inestable y menos confiado en un posible acuerdo en Oriente Medio para reabrir el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, avanzó un 1,15% y cerró en los 78,18 dólares.

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Por su parte el crudo de Brent del mar del Norte para entrega en octubre ganó un 1,29% hasta los 83,55 dólares.

"El optimismo que reina en el mercado petrolero respecto a una reapertura del Estrecho de Ormuz podría resultar prematuro", resume Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

Los precios del oro negro cayeron a comienzos de la semana, mientras el mercado apostaba por la conclusión rápida de un acuerdo para reabrir esta arteria crucial para el comercio de hidrocarburos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que el paso podría reabrirse "pronto".

Pero "hay indicios de que Irán desea prohibir a los buques estadounidenses e israelíes el cruce" del estrecho, explican los analistas de ING, algo totalmente inaceptable para Washington.

Importaciones chinas de petróleo

"Irán habría lanzado, además, nuevos ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz", señala Barbara Lambrecht. Y el viernes, rebeldes hutíes en Yemen reivindicaron ataques en una provincia rica en petróleo, lo que alimenta el nerviosismo de los inversores.

"En última instancia, todo sigue siendo incierto", considera Lambrecht.

Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, habla de un "mercado nervioso ante la llegada del fin de semana".

Paralelamente, las importaciones chinas de crudo "siguen más de 3 millones de barriles diarios por debajo del nivel observado antes de la guerra", a pesar de un ligero aumento en el mes de julio, señala la analista.

La debilidad de estas compras de crudo sigue siendo un factor importante para frenar la subida de los precios del petróleo.

Sin embargo, significa que hay pocas probabilidades "de que China aumente sus exportaciones de productos refinados" de forma inmediata, según Rasmussen. Eso refuerza el riesgo de precios elevados en los productos petroleros derivados, como la gasolina.

FUENTE: Con información de AFP.

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