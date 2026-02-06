Régimen de Cuba se prepara para la "opción cero", el colapso llega a la Isla

Un mendigo camina por una calle de La Habana para recolectar dinero de los conductores de coches, el 15 de julio de 2025.

LA HABANA.- El dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que el país se encuentra al borde de una parálisis total debido al desabastecimiento agudo de combustible. Durante su intervención, la cabeza del régimen advirtió que el escenario actual obligará a la implementación de la denominada "opción cero", una medida de extrema emergencia que no se aplicaba desde la crisis del Período Especial en la década de los noventa, cuando la isla perdió el sustento de la Unión Soviética.

Díaz-Canel admitió que el régimen no ha recibido suministros de combustible desde el mes de diciembre y anticipó que los próximos días estarán marcados por sacrificios mayores para la población, reseña el portal web Martí Noticias.

Según su declaración, la cúpula ha actualizado las directrices para enfrentar una parálisis energética inminente, lo que implica que los ciudadanos deberán someterse a condiciones de vida extremas bajo el argumento oficial de la resistencia creativa. El dictador enfatizó que se demandarán esfuerzos extraordinarios y que la rendición no es una posibilidad para el sistema que encabeza.

"Serán medidas que van a demandar esfuerzos. Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir? La opción de rendirse no es la opción de Cuba", sostuvo.

La gravedad de la advertencia reside en la incapacidad del régimen para cubrir la demanda interna de hidrocarburos. Datos técnicos indican queCuba requiere aproximadamente 100,000 barriles de petróleo diarios para funcionar. Actualmente, la producción nacional de crudo pesado solo alcanza los 40,000 barriles, mientras que el suministro subsidiado desde Venezuela se ha fracturado tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y las recientes órdenes ejecutivas de Estados Unidos que sancionan a quienes suministren crudo a la dictadura.

Como parte del plan de contingencia, el dictador anunció que cada territorio deberá implementar un autoabastecimiento forzoso, sentenciando que la población comerá únicamente lo que se produzca en su localidad debido a que, sin combustible, la comida no podrá ser transportada. Esta medida amenaza con paralizar servicios básicos, fábricas y escuelas en cuestión de semanas. A pesar de que el régimen afirma realizar gestiones para obtener petróleo, Díaz-Canel reconoció que las soluciones no serán inmediatas.

“No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y llamó a los cubanos a “resistir de manera creativa”. “No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y llamó a los cubanos a “resistir de manera creativa”.

La respuesta de la sociedad civil y del periodismo independiente no se hizo esperar, señalando que la dictadura está dispuesta a prolongar la miseria del pueblo con tal de conservar sus privilegios. Mientras el malestar social crece ante la falta de soluciones concretas, el régimen intenta proyectar una imagen de apertura al diálogo con Estados Unidos, aunque bajo condiciones que impiden cualquier cuestionamiento a su control interno. La advertencia del dictador deja claro que el futuro inmediato de la isla estará marcado por la represión y una escasez de recursos sin precedentes en este siglo.

FUENTE: con información de Martí Noticias