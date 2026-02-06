viernes 6  de  febrero 2026
CAOS

Régimen de Cuba se prepara para la "opción cero", el colapso llega a la Isla

La gravedad de la advertencia reside en la incapacidad de la dictadura para cubrir la demanda interna de hidrocarburos

Un mendigo camina por una calle de La Habana para recolectar dinero de los conductores de coches, el 15 de julio de 2025.

Un mendigo camina por una calle de La Habana para recolectar dinero de los conductores de coches, el 15 de julio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que el país se encuentra al borde de una parálisis total debido al desabastecimiento agudo de combustible. Durante su intervención, la cabeza del régimen advirtió que el escenario actual obligará a la implementación de la denominada "opción cero", una medida de extrema emergencia que no se aplicaba desde la crisis del Período Especial en la década de los noventa, cuando la isla perdió el sustento de la Unión Soviética.

Díaz-Canel admitió que el régimen no ha recibido suministros de combustible desde el mes de diciembre y anticipó que los próximos días estarán marcados por sacrificios mayores para la población, reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"
Un avión estacionado de la compañía American Airlines.
Política

Congresista de Florida exige a Delta y American Airlines suspender sus viajes a Cuba

Según su declaración, la cúpula ha actualizado las directrices para enfrentar una parálisis energética inminente, lo que implica que los ciudadanos deberán someterse a condiciones de vida extremas bajo el argumento oficial de la resistencia creativa. El dictador enfatizó que se demandarán esfuerzos extraordinarios y que la rendición no es una posibilidad para el sistema que encabeza.

“Serán medidas que van a demandar esfuerzos. Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir? La opción de rendirse no es la opción de Cuba”, sostuvo. “Serán medidas que van a demandar esfuerzos. Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir? La opción de rendirse no es la opción de Cuba”, sostuvo.

La gravedad de la advertencia reside en la incapacidad del régimen para cubrir la demanda interna de hidrocarburos. Datos técnicos indican queCuba requiere aproximadamente 100,000 barriles de petróleo diarios para funcionar. Actualmente, la producción nacional de crudo pesado solo alcanza los 40,000 barriles, mientras que el suministro subsidiado desde Venezuela se ha fracturado tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y las recientes órdenes ejecutivas de Estados Unidos que sancionan a quienes suministren crudo a la dictadura.

Como parte del plan de contingencia, el dictador anunció que cada territorio deberá implementar un autoabastecimiento forzoso, sentenciando que la población comerá únicamente lo que se produzca en su localidad debido a que, sin combustible, la comida no podrá ser transportada. Esta medida amenaza con paralizar servicios básicos, fábricas y escuelas en cuestión de semanas. A pesar de que el régimen afirma realizar gestiones para obtener petróleo, Díaz-Canel reconoció que las soluciones no serán inmediatas.

“No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y llamó a los cubanos a “resistir de manera creativa”. “No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y llamó a los cubanos a “resistir de manera creativa”.

La respuesta de la sociedad civil y del periodismo independiente no se hizo esperar, señalando que la dictadura está dispuesta a prolongar la miseria del pueblo con tal de conservar sus privilegios. Mientras el malestar social crece ante la falta de soluciones concretas, el régimen intenta proyectar una imagen de apertura al diálogo con Estados Unidos, aunque bajo condiciones que impiden cualquier cuestionamiento a su control interno. La advertencia del dictador deja claro que el futuro inmediato de la isla estará marcado por la represión y una escasez de recursos sin precedentes en este siglo.

FUENTE: con información de Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

El Gobierno de Trump anuncia otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

La Habana de mi infancia

El régimen castrista exige condiciones para supuesto diálogo con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto de expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Te puede interesar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio
Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Imagen creada para mostrar parte del calvario de los presos políticos en Venezuela. 
DERECHOS HUMANOS

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Termitas subterráneas presentes en Florida.
CIENCIA

Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante