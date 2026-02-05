jueves 5  de  febrero 2026
Política

Congresista de Florida exige a Delta y American Airlines suspender sus viajes a Cuba

Carlos Giménez elevó sus reclamos, tras anunciar la semana pasada que pediría al presidente Trump prohibir todos los viajes y el envío de remesas a la isla

Un avión estacionado de la compañía American Airlines.

DANIEL SLIM/ AFP
Un avión de American Airlines momentos después de su despegue.

COOPER NEILL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El congresista federal Carlos Giménez, republicano de Florida, exigió este jueves en cartas a Delta, American Airlines y otras aerolíneas que suspendan todos sus vuelos a Cuba mientras crece la presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre la isla tras el operativo en Venezuela.

"Los persistentes vuelos comerciales a Cuba directamente benefician al régimen, no al pueblo cubano, y contradicen la ley de EEUU y décadas de política bipartidista diseñada para negar recursos y legitimidad a la dictadura", expresó el legislador, nacido en La Habana y representante de un distrito de Miami.

Giménez, líder del Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima del Congreso, avisó en sus cartas a los directores de las empresas aéreas que permitir los vuelos comerciales "a un régimen que es abiertamente hostil a Estados Unidos presenta serios riesgos a la seguridad nacional y seguridad pública".

Con ello, el representante federal, uno de los más críticos del régimen de Cuba, elevó sus reclamos, tras anunciar la semana pasada que pediría al presidente Trump prohibir todos los viajes y el envío de remesas a la isla.

La "emergencia nacional"

En las misivas, Giménez advirtió a las aerolíneas que Trump declaró una "emergencia nacional" la semana pasada por "la amenaza" que representa Cuba, al imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, a la que Washington también considera un "Estado que patrocina el terrorismo".

"Continuar con tales operaciones (aéreas) representa el riesgo de legitimar y financieramente sostener un gobierno que reprime a sus ciudadanos, amenaza la estabilidad regional, y actúa en directa oposición a los intereses de seguridad de EEUU", insistió el legislador.

Dispuesto a un "diálogo"

Mientras el congresista revelaba las cartas, el designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves en un mensaje televisivo que la isla "está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos" sobre "cualquier tema", para construir "una relación entre vecinos civilizada" y de "beneficio mutuo".

Trump avisó el miércoles que "Cuba está en un gran problema" en una entrevista con NBC, en la que también afirmó que en su Administración "están hablando con Cuba".

La expectativa sobre el futuro de Cuba ha crecido tras la intervención estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. EFE

FUENTE: Con información de EFE

