viernes 31  de  octubre 2025
RECONOCIMIENTO

Académico de origen cubano es nombrado presidente de la Universidad de Georgetown

Eduardo Peñalver fue nombrado presidente número 49 de la prestigiosa institución jesuita y asumirá el cargo en julio de 2026

Eduardo Peñalver, abogado de origen cubano, fue nombrado nuevo presidente de la Universidad de Georgetown.

Eduardo Peñalver, abogado de origen cubano, fue nombrado nuevo presidente de la Universidad de Georgetown.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON La Junta Directiva de la Universidad de Georgetown nombró por unanimidad al académico de origen cubano Eduardo M. Peñalver como su 49.º presidente, una decisión que marca un nuevo capítulo en la historia de una de las universidades jesuitas más prestigiosas de Estados Unidos.

Peñalver, actual presidente de la Universidad de Seattle, asumirá oficialmente el cargo el 1 de julio de 2026, según anunció la institución en un comunicado. Será el primer presidente laico de Georgetown en más de dos siglos de historia, consolidando la apertura de la universidad hacia una visión moderna sin renunciar a sus raíces católicas e ignacianas.

Lee además
OPINIÓN

El artista cubano que más teme el régimen

El artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara —nombrado por Time entre las 100 personas más influyentes del mundo— encarna esa amenaza
Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de potente huracán 

El académico sucederá al presidente interino Robert M. Groves, quien tomó las riendas tras la renuncia de John J. DeGioia en 2024, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Trayectoria destacada

Nacido en Nueva York y de ascendencia cubana, Peñalver ha desarrollado una sólida carrera en el ámbito jurídico y académico. Antes de su gestión en Seattle, fue decano de la Facultad de Derecho de Cornell, profesor en las universidades de Chicago, Fordham y Harvard, y asistente jurídico del juez John Paul Stevens en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Graduado de la Universidad de Cornell y de la Facultad de Derecho de Yale, Peñalver también estudió filosofía y teología en la Universidad de Oxford como becario Rhodes, uno de los reconocimientos académicos más prestigiosos del mundo.

En 2021 se convirtió en el primer laico en presidir la Universidad de Seattle, donde reforzó el compromiso institucional con la justicia social y el liderazgo ético.

Reconocimiento a la tradición jesuita

“Nos complace dar la bienvenida a Eduardo Peñalver a la Universidad de Georgetown”, expresó Thomas A. Reynolds, presidente de la Junta Directiva, al destacar su visión global, su compromiso con la justicia social y su apego a la tradición católica y jesuita, manifestó la directiva.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Peñalver agradeció la confianza depositada en su liderazgo y subrayó el papel de Georgetown en la formación de líderes íntegros. “Estoy profundamente honrado por el privilegio de servir como el próximo presidente de Georgetown”, afirmó.

El académico destacó que su formación en la educación católica marcó su vida profesional y espiritual: “Desde mis días en la escuela primaria All Saints, he sido beneficiario de la educación católica. Como presidente laico de la Universidad de Seattle, he visto cómo la tradición ignaciana sigue inspirando la búsqueda de la excelencia y la formación integral de los estudiantes”.

Embed

Desafíos y visión de futuro

Peñalver asumirá el liderazgo de Georgetown en un momento de transformación, con nuevos programas interdisciplinarios, proyectos de expansión en su campus capital y un renovado enfoque en la accesibilidad universitaria.

“Este es un momento emocionante en la historia de Georgetown. Estoy entusiasmado por lo que podemos lograr juntos”, expresó el académico, quien cerró su mensaje con la tradicional consigna universitaria: “Hoya Saxa”.

Con su nombramiento, Eduardo M. Peñalver se convierte en uno de los pocos líderes universitarios estadounidenses de ascendencia cubana al frente de una institución de élite, consolidando una carrera marcada por el rigor académico, el compromiso ético y la defensa de los valores humanistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/seattleu/status/1971335060734489087&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de la Universidad de Georgetown/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

España renace en la nueva música cubana

Orlando Castro García, el último sobreviviente exiliado del Moncada, fallece a los 97 años en Miami

EEUU revoca visa a ciudadano cubano por ser aliado del régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Rodolfo Mantilla es buscado por el FBI Miami.
ALERTA

FBI en Miami busca a presunto narcotraficante y ofrece recompensa

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Te puede interesar

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Voluntario de una organización en Filadelfia preparan bolsas de alimentos para personas necesitadas.
CIERRE DEL GOBIERNO

Demócratas privan a millones de estadounidenses de ayuda alimentaria y otros servicios

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
ARMAMENTO NUCLEAR

Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen