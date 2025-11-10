Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo  y expresan su apoyo a la familia

Devin Jaramillo, de 27 años, oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en el area de Kendall.

MIAMI.- Profundo pesar y mensajes de solidaridad inundaron la redes sociales los servidores públicos de Florida tras el anuncio de la sheriff Rosie Cordero-Stutz sobre la muerte del oficial Devin Jaramillo, un joven de 27 años adscrito al Distrito de Kendall de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), quien falleció tras ser baleado mientras atendía un incidente en el suroeste del condado.

De acuerdo con la sheriff Cordero-Stutz, el suceso no fue una emboscada. Este viernes, 7 de noviembre, el agente intervino en una discusión derivada de un choque vehicular cuando uno de los involucrados, identificado como Steven David Rustrian, de 21 años, con entrenamiento militar, logró arrebatarle el arma reglamentaria y le disparó varias veces. Posteriormente, el atacante se quitó la vida.

“Con gran tristeza anuncio el fallecimiento del agente Devin Jaramillo”, expresó la sheriff en un comunicado. “A los 27 años sirvió con profesionalismo, dedicación y un compromiso inquebrantable con la protección de los demás. Su legado de integridad, compasión y valentía perdurará en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”.

El cuerpo del joven agente fue trasladado a la funeraria Caballero Rivero, en La Pequeña Habana, donde compañeros de distintas agencias escoltaron la procesión en su honor.

Reacciones de los lideres de Florida

El gobernador Ron DeSantis expresó su consternación. “La Primera Dama Casey DeSantis y yo estamos devastados por el asesinato del oficial Jaramillo. Aquellos responsables serán llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. Que su familia, amigos y colegas encuentren paz en este momento tan difícil”.

Desde el Congreso federal, el representante republicano Mario Díaz-Balart lamentó el crimen y condenó la violencia contra las fuerzas del orden.

“Mi más sentido pésame a su familia y a toda la comunidad policial. La violencia contra los hombres y mujeres que arriesgan su vida cada día es inaceptable”.

Por su parte, la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, manifestó su dolor por la pérdida. “Estoy desconsolada al saber que el agente Jaramillo, quien fue baleado en cumplimiento de su deber, ha fallecido trágicamente. Mis más profundas condolencias a su familia y a toda nuestra comunidad, que hoy llora esta devastadora pérdida”.

El presidente de la Comisión de Miami-Dade, Anthony Rodríguez, pidió fortaleza para los familiares del agente.

“Ponemos nuestra esperanza en las manos de Dios y oramos para que conceda consuelo y paz a su familia. Que su servicio y sacrificio nunca sean olvidados”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, también se pronunció con firmeza.

“Consternados e indignados por el fatal tiroteo del oficial Jaramillo. Su servicio y sacrificio no serán olvidados. No aceptaremos este tipo de violencia contra nuestros agentes del orden”.

El congresista estatal Juan Carlos Porras recordó la entrega del joven agente. “Apenas con 27 años representaba lo mejor de las fuerzas del orden: profesional, humilde y comprometido con su comunidad. Su servicio será recordado con respeto y gratitud”, publicó en la red social en X.

Una vida dedicada al servicio público

Graduado en Justicia Criminal por la Universidad de Florida Central (UCF) en 2019, Devin Jaramillo inició su carrera en el Departamento de Policía de Coral Gables, donde destacó por su disciplina y compromiso. En julio de 2023 fue reconocido como Oficial del Mes tras resolver una serie de robos de paquetes.

En mayo de 2024 ingresó a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade como parte de la Clase Lateral #6, y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros.

“Era un joven inteligente, fuerte y apasionado por el servicio público”, subrayó la sheriff Cordero-Stutz.

La comunidad de Miami-Dade, unida en duelo, recordó a Devin Jaramillo como un ejemplo de entrega y valentía. Su nombre se suma al de los agentes que han caído en cumplimiento del deber, dejando un legado imborrable en la memoria del condado y del estado de Florida.

