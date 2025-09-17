Régimen cubano culpa a EEUU de su precario sistema eléctrico, pero invierte millones en hoteles de lujo

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.

LA HABANA — El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo el miércoles que el embargo de Estados Unidos impide a la isla contar con recursos para restaurar su precaria infraestructura energética, en un contexto de graves apagones cotidianos que está causando un enorme malestar en la población.

Mientras millones de cubanos padecen los cortes prolongados de electricidad, escasez de agua potable y dificultades para conservar los pocos alimentos disponibles, el régimen cubano invierte millonarios fondos en la construcción y remodelación de hoteles de lujo.

El régimen apuesta por la inversión en el turismo como supuesto motor económico, destinando millonarios fondos, a pesar de que el sector no logra recuperarse, ni alcanzar las cifras de turistas ni ingresos.

Economistas independientes, en su mayoría residentes en el exterior, han criticado las altas inversiones estatales en el sector hotelero en detrimento de otras áreas estratégicas, como la agricultura, donde la producción está en mínimos, reseña Infobae.

La relación entre Washington y La Habana se ha tensado con el regreso a la Casa Blanca en enero del presidente Donald Trump, quien volvió a incluir a Cuba en una lista negra de "países patrocinadores del terrorismo" y recrudeció el embargo que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de seis décadas.

Apagones más extensos

"Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares", que perjudican todas las áreas económicas y sociales, indicó Rodríguez en una conferencia de prensa.

Esta cifra representa cerca de un 50% más que en el periodo anterior, cuando las afectaciones alcanzaron los 5.000 millones de dólares, mientras la infraestructura energética del país sufre un avanzado deterioro.

Pero la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura energética ha sido una constante del régimen de La Habana.

Además de los cinco apagones totales que han afectado al país desde octubre de 2024, los 9,7 millones de cubanos padecen cortes de electricidad cotidianos, que en agosto alcanzaron un promedio de 15 horas al día.

El canciller sostuvo que el costo para su país de cinco días de bloqueo equivale a 100 millones de dólares, el mismo monto que requiere la reparación de una de sus grandes centrales termoeléctricas.

Señaló que 12 días de embargo representan los 250 millones de dólares que Cuba necesita para el mantenimiento del Sistema Electroenergético Nacional.

Pese a que el régimen aumentó la inversión en la categoría de Suministro de electricidad, gas y agua, es insuficiente; mientras, la inversión hotelera ocupa desde enero el segundo rubro en importancia con el 17% de los recursos de la isla hasta junio, reseña Diario de Cuba.

Obsoletas

El servicio eléctrico en Cuba depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

Hasta ahora, la instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, no ha impedido los largos apagones.

El canciller también culpó de la desastrosa economía de la isla a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense y cubanoamericano, de imponer en Washington "una agenda personal y violenta" destinada a provocar un cambio de régimen en Cuba.

