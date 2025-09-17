miércoles 17  de  septiembre 2025
CRISIS

Se agudiza la crisis de agua en Cuba: 30% de la población no tiene el servicio

Más de 900,000 personas sufren directamente por la sequía. El resto de los afectados lo están por apagones prolongados

El suministro de agua en Cuba es deficiente, por lo que sus ciudadanos deben almacenar en envases.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de 3,100,000 cubanos, alrededor del 30% de la población del país, sufren afectaciones en el suministro de agua, ya sea de forma total o parcial, debido a la crisis de abastecimiento que vive la isla.

El dato, ofrecido en un reporte oficial del Noticiero Nacional de Televisión, refleja la magnitud de una crisis que alcanza a todas las provincias y al municipio especial Isla de la Juventud.

La dictadura atribuye la crisis a tres causas principales para el colapso del abasto: la prolongada sequía, la "contingencia energética" y las "frecuentes roturas de las máquinas de bombeo", muchas provocadas por descargas eléctricas típicas de la época, según argumentan, detalla el portal web Diario de Cuba.

De acuerdo con las cifras oficiales del régimen, los embalses se encuentran 1,790 millones de metros cúbicos por debajo de su media histórica. Aunque se esperan lluvias por encima del promedio en septiembre y octubre, estas no compensarán la falta de precipitaciones de meses anteriores.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, explicó que más de 900,000 personas sufren directamente por la sequía. El resto de los afectados lo están por apagones prolongados, fallos mecánicos y deterioro de las redes de distribución, un panorama que deja al país con limitadas opciones de solución.

En respuesta a la emergencia, el régimen dice estar ejecutando más de 300 obras hídricas en provincias orientales como Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, las más golpeadas por la escasez. Sin embargo, el propio Rodríguez reconoció incumplimientos en la conclusión de esas obras, lo que mantiene la frustración ciudadana.

Las reparaciones de los sistemas de bombeo se realizan en talleres hidráulicos, así como con apoyo de la Unión de Industria Militar y ministerios vinculados. Paralelamente, se han instalado más de 800 sistemas de bombeo con energía solar. Según Junior González Núñez, vicepresidente primero del INRH, estas tecnologías son "confiables" y ofrecen un servicio "seguro" al no depender de combustibles fósiles. "Siempre que haya algún rayito de sol (…) ahí tenemos garantizada el agua a la población", dijo.

No obstante, el alcance de estas soluciones es limitado. Los 30 parques solares en operación apenas generan unos 600 megavatios diarios y, lejos de resolver la crisis, dejan en evidencia la fragilidad de un sistema eléctrico nacional basado casi por completo en combustibles importados y termoeléctricas envejecidas.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
