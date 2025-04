Régimen detiene y envía a El Helicoide al tiktoker "Leito oficial", que llamaba a invadir casas en EEUU

"Leito oficial", quien arribó a Caracas el pasado 27 de marzo junto a un grupo de migrantes que lo intentó linchar, de acuerdo con la versión oficial, fue privado de libertad e imputado por los delitos de "promoción e incitación al odio y lucro por trabajo de niño o niña", según informó el fiscal general chavista, Tarek William Saab, en un comunicado.

"Dicho criminal a través de sus redes sociales publicó contenido de carácter delictivo incitando al odio contra los ciudadanos venezolanos (...) Utiliza a su hija menor de edad, mancillando de esa manera a su propia familia, para lucrarse ilícitamente", agregó Saab.

Detenido en El Helicoide

Según informó este miércoles el exfiscal venezolano Zair Mundaray, el régimen habría recluido al tiktoker venezolano en El Helicoide, sede de la policía política que lidera la persecución en Venezuela, donde ha despertado suspicacias entre los presos políticos detenidos en el lugar.

"He procurado no referirme nunca al individuo que se identifica como 'Leito oficial', cuya actuación pública ha hecho tanto daño a nuestro gentilicio. Pero en esta oportunidad es necesario: Desde anoche (martes, 1 de abril) se encuentra en el SEBIN del Helicoide; se desconocen las razones", indicó el exfiscal, quien pidió a los presos políticos estar atentos a que Moreno "no sea una suerte de infiltrado dentro de los secuestrados por la tiranía de Maduro".

"Leito oficial" se grababa junto a su hija recién nacida. "Ella es la que mantiene, por eso yo no trabajo, porque el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana; no tengo necesidad de trabajar", decía.

La menor nació en Estados Unidos tras la llegada de Moreno al cruzar ilegalmente la frontera en 2022, en el periodo de fronteras abiertas de la administración del demócrata Joe Biden.

Cabello reconoce la detención

La noche de este miércoles el régimen reconoció la detención del creador de contenido, a quien acusa de hacerle "mucho daño" a los venezolanos en EEUU, como parte de "un gran plan", del que aún no ofrecen detalles.

"A Leito lo protegimos nosotros porque los otros pasajeros se lo iban a comer vivo, los otros que venían, porque él le hizo mucho daño a los venezolanos", dijo el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anoche en su programa televisivo.

Esta mañana, al recibir en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo de repatriación de migrantes procedente de México, agregó: "Está comprobada, es público, notorio y comunicacional, la campaña que tenía ese caballero contra los venezolanos y venezolanas".

Bajo la Ley del Odio

Moreno será supuestamente juzgado bajo la Ley del Odio, creada por la dictadura para perseguir a opositores, que contempla penas de 10 a 20 años de prisión por el delito de "incitación al odio".

Desde 2024 estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). "Quien cometió delitos será llevado a los tribunales", subrayó Cabello.

Caracas y Washington, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019, reanudaron vuelos de repatriación este año.

Habían sido suspendidos tras la decisión de la administración de Donald Trump de revocar la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Se retomaron a finales del mes pasado.

FUENTE: Con información de AFP