Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"

Las autoridades del régimen venezolano excarcelaron al yerno del opositor Edmundo González Urrutia , quien reivindica el triunfo sobre el dictador depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, informó la familia el jueves de madrugada.

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

Quedó en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen de Delcy Rodríguez bajo presión de Estados Unidos. Rodríguez asumió el gobierno después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

BOLETA DE EXCARCELACIÓN YERNO DE EDMUNDO

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada", escribió su esposa, Mariana González, hija de González Urrutia.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año", añadió.

Los Tudares permanecieron en Venezuela después de que González Urrutia salió al exilio en España tras la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

González Urrutia calificó de "represalia" el fallo en contra de su yerno, como parte de su denuncia de la elección de Maduro, que tacha de fraudulenta, y aunque está celebrando por un logro familiar, no deja de denunciar que el régimen mantiene a cientos de personas privadas de libertad por razones políticas.



"Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad (...)", escribió en las redes sociales.

Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares, mi yerno.



COMUNICADO

Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares, mi yerno.

Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a…

— Edmundo González (@EdmundoGU) January 22, 2026

FUENTE: Con información de AFP