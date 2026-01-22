jueves 22  de  enero 2026
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.

Edmundo González Urrutia | X
BOLETA DE EXCARCELACIÓN YERNO DE EDMUNDO

Las autoridades del régimen venezolano excarcelaron al yerno del opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo sobre el dictador depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, informó la familia el jueves de madrugada.

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

Lee además
La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
POLÍTICA

La diáspora venezolana en EEUU prepara acción judicial contra Maduro por narcotráfico

Quedó en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen de Delcy Rodríguez bajo presión de Estados Unidos. Rodríguez asumió el gobierno después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

BOLETA DE EXCARCELACIÓN YERNO DE EDMUNDO

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada", escribió su esposa, Mariana González, hija de González Urrutia.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año", añadió.

Los Tudares permanecieron en Venezuela después de que González Urrutia salió al exilio en España tras la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

González Urrutia calificó de "represalia" el fallo en contra de su yerno, como parte de su denuncia de la elección de Maduro, que tacha de fraudulenta, y aunque está celebrando por un logro familiar, no deja de denunciar que el régimen mantiene a cientos de personas privadas de libertad por razones políticas.

"Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad (...)", escribió en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edmundogu/status/2014328055984976065?s=46&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

CIDH denuncia "centros clandestinos de detención" en Venezuela

Tarek, el verdugo servil

Jorge Tuto Quiroga sobre régimen post Maduro: "Todos están muertos de miedo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506. 
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.
TECNOLOGÍA

Corea del Sur implementa legislación regula la Inteligencia Artificial, país pionero