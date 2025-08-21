jueves 21  de  agosto 2025
EEUU alerta a sus ciudadanos: "No viajen a Venezuela"

Washington advierte que quienes viajen al país sudamericano, se exponen a detenciones ilegales, violencia y represión

LEONARDO MORALES/ DLA
AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La Embajada de Estados Unidos en Venezuela reiteró este martes la advertencia a sus ciudadanos de no viajar a Venezuela y abandonar el país de inmediato si ya se encuentran en su territorio debido a los riesgos de detenciones arbitrarias, violencia y represión.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la legación diplomática solicitó a sus ciudadanos: "No viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles", publicaron en un comunicado.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?
Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV)  rechaaron  los señalamientos de altos funcionarios del régimen contra organizaciones de derechos humanos e intelectuales
VENEZUELA

Partido Comunista acusa al régimen de Maduro de "ofensiva autoritaria" contra la disidencia

¿ Amenaza o miedo ?

La advertencia cobra fuerza luego de que el dirigente chavista Diosdado Cabello amenazara recientemente con que quienes ingresaran a Venezuela “no saldrán”, lo que encendió nuevas alarmas en torno a la seguridad de extranjeros y opositores al régimen de Nicolás Maduro.

El ministro del Interior de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó una amenaza concreta. Habrá represalias contra quienes piden "invasiones y sanciones", después de que Estados Unidos haya desplegado hasta tres buques de guerra frente a las costas del país como parte de un plan para luchar contra el narcotráfico.

"Si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos a por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan", dijo Cabello durante la emisión de su último programa, 'Con el mazo dando', que se transmite por la televisión oficial del régimen de Venezuela.

Según el Departamento de Estado, Venezuela concentra actualmente el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el mundo, muchos de ellos sin acceso a asistencia consular. La embajada subrayó que el deterioro de la seguridad, la represión política y las condiciones de los centros de detención convierten al país en un territorio de alto riesgo para los viajeros.

Tensión bilateral

En los últimos días, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, primero aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la detención del dictador Nicolás Maduro, y luego ordenó el despliegue de buques en sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el régimen venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

FUENTE: Con información de redes sociales

