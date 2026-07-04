Régimen sandinista de Daniel Ortega secuestra al obispo emérito Juan Abelardo Mata

SAN JOSÉ — Opositores y medios nicaragüenses en el exilio denunciaron la detención de monseñor Juan Abelardo Mata, obispo que ha sido un crítico de la actual dictadura sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y cuya liberación exigió este sábado Estados Unidos.

El obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años de edad, fue secuestrado por la policía sandinista el pasado martes tras haber oficiado dos días antes una misa en la ciudad de Estelí, al norte de la capital, Managua, de acuerdo con denuncias de medios nicaragüenses y opositores exiliados.

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El diario Confidencial señaló que Mata fue retenido el lunes por varias horas y enviado “bajo vigilancia” a su casa en la provincia de Masaya, pero luego fue detenido por la policía.

Fue detenido cuando regresaba de un chequeo médico de revisión del marcapasos.

“Se lo llevaron hacia (un) paradero desconocido”, señaló por su lado La Prensa citando fuentes de la Iglesia que no identificó.

EEUU demanda liberación de Mata

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega”, escribió en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

El obispo octogenario “no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es frágil. Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar”, agregó.

We demand the immediate and unconditional release of Nicaraguan Bishop Abelardo Mata who has been arbitrarily detained by the Murillo-Ortega dictatorship. 80-year old Bishop Mata poses no threat to the regime and his health is fragile. We further condemn the Murillo-Ortega… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 4, 2026

Ortega y Murillo son acusados por la oposición de perseguir a la Iglesia católica, a la que responsabilizan de haber apoyado las protestas de 2018 y de promover un supuesto golpe de Estado patrocinado, según el régimen, por Washington. La represión de esas manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.

En los últimos ocho años, el régimen de Ortega, en el poder desde 2007 en la segunda etapa de la dictadura sandinista, ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.

Mata fue una de las “figuras más influyentes” de la Iglesia católica en Nicaragua durante las últimas tres décadas; ha sido un crítico del sandinismo desde la primera dictadura (1979-1990).

Además del obispo fueron detenidos el sacerdote Francisco Morales, párroco de la iglesia El Calvario en Estelí, donde Mons. Mata celebró la Misa del 28 de junio; y el diácono Wilfred Arauz Rodríguez. Ambos fueron liberados, pero los dejaron en libertad condicional.

FUENTE: Con información de AFP y ACI Prensa