Incertidumbre de presos políticos y familiares se acentúa tras aplazamiento de ley de amnistía

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. - La decisión de la Asamblea Nacional de aplazar la discusión definitiva de la Ley de Amnistía prolonga la incertidumbre de los presos políticos y sus familiares, que este jueves se mantuvieron encadenados para exigir la aprobación del texto, la cual se extiende a excarcelados, defensores de derechos humanos y abogados en Venezuela .

Este viernes, madres y familiares de los encarcelados arbitrariamente por el régimen amanecieron encadenados en Zona 7 exigiendo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “cumpla su promesa”, tras vencerse el plazo, el 6 de febrero, para liberar a todos los detenidos, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

VENEZUELA Piden a Comisión de Ley de Amnistía liberar a todos los presos políticos, "es una decisión política"

Denunció además hostigamiento policial “destinado a inhibir la manifestación pacífica de las víctimas” en su cuenta de X.

“La incertidumbre y el desgaste físico y emocional de las familias se ha incrementado como consecuencia de la indiferencia institucional, la falta de respuestas y las expectativas generadas en torno a la Ley de Amnistía”, afirmó la ONG en representación de los familiares que “están cansados de promesas incumplidas” pero que deben esperar hasta el jueves después del feriado de carnaval por la aprobación del proyecto legal, según dijo.

En Venezuela permanecen tras las rejas casi 600 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según reportes de ONG.

ENCADENADAS POR LA LIBERTAD | Madres y familiares amanecen encadenados en Zona 7 exigiendo que el presidente de la Asamblea Nacional cumpla su promesa

Al vencerse el plazo prometido por Jorge Rodríguez el pasado viernes #6Feb, cuando visitó el campamento de familiares en…



— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 13, 2026

Esperar por la ley

El abogado Eduardo Torres, en libertad condicional en el contexto de las excarcelaciones anunciadas por el régimen tras presiones del gobierno de EEUU, se sumó a la preocupación de presos políticos y familiares por la decisión del parlamento.

“Hay un pueblo esperando por la aprobación de la tal ley de amnistía por la cual se daría la libertad a los presos políticos, hubo consenso para promover la discusión en los días que vienen, pero los que están sentados en esas illas del palacio si bien son venezolanos no saben lo que es estar un día preso", dijo a través de un video, en medio del clima de desasosiego generalizado.

Aunque apoyan la posición de las víctimas, abogados en desacuerdo con la redacción del contenido del proyecto consideran que el diferimiento es "conveniente para reflexionar" y recordaron que Delcy Rodríguez, en su condición de jefe encargada de Venezuela, podría decretar un indulto de efecto inmediato" .

Insisten además que deben incluirse en la ley los hechos derivados de la aplicación de las cuestionadas Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, así como de otros instrumentos utilizados para criminalizar la disidencia.

Ayer, la ONG Foro Penal pidió a los ciudadanos "no rendirse" si la ley no cumple con loas expectativas o no respeta las exigencias.

#ATENCIÓN #ACTUALIZACIÓN #AMNISTÍA

He revisado el informe de segunda discusión del Proyecto de Amnistía.



He revisado el informe de segunda discusión del Proyecto de Amnistía.



El proyecto continúa…



— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 12, 2026

Amnistía para exiliados

La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, decidió diferir por consenso la discusión del proyecto del cual los diputados en sesión aprobaron los primeros seis artículos, todos con modificaciones, pero dejaron los otros siete para la próxima sesión, según informó el diputado Luis Florido, de la oposición considerada cómo al chavismo.

Se presume que la próxima discusión, segunda y definitiva para la aprobación del proyecto será caliente, toda vez que la representación opositora difirió abiertamente del chavismo sobre el articulado.

“Esta legislación debe ser amplia e inclusiva, abarcando la libertad de todos los presos políticos, a quienes se encuentran en el exilio y a los perseguidos por razones políticas”, expresó la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, Nora Bracho.

La diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Un Nuevo Tiempo y vicepresidenta de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, @NoraBracho, reafirmó que esta legislación debe ser amplia e inclusiva, abarcando a todos los presos políticos, a quienes se encuentran…
— Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) February 13, 2026

Hoy rechazamos que la Ley de Amnistía exija que el beneficiario se le obligue a que se ponga a derecho.



Eso viola la Constitución:

Art. 21: igualdad ante la ley

Art. 49.2: presunción de inocencia



— Luis Florido (@LuisFlorido) February 12, 2026

FUENTE: Con información de EFE, red X