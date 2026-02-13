viernes 13  de  febrero 2026
VENEZUELA

Incertidumbre de presos políticos y familiares se acentúa tras aplazamiento de ley de amnistía

Parientes de los detenidos mantienen su protesta por el diferimiento de la discusión en la Asamblea Nacional, a la espera de que todos sean liberados

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La decisión de la Asamblea Nacional de aplazar la discusión definitiva de la Ley de Amnistía prolonga la incertidumbre de los presos políticos y sus familiares, que este jueves se mantuvieron encadenados para exigir la aprobación del texto, la cual se extiende a excarcelados, defensores de derechos humanos y abogados en Venezuela.

Este viernes, madres y familiares de los encarcelados arbitrariamente por el régimen amanecieron encadenados en Zona 7 exigiendo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “cumpla su promesa”, tras vencerse el plazo, el 6 de febrero, para liberar a todos los detenidos, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Lee además
Asamblea Nacional afín a Maduro sesiona el 7 de enero de 2025
VENEZUELA

Piden a Comisión de Ley de Amnistía liberar a todos los presos políticos, "es una decisión política"
Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).
DDHH

ONG venezolana señala que excarcelación de presos políticos no puede esperar por ley de amnistía

Denunció además hostigamiento policial “destinado a inhibir la manifestación pacífica de las víctimas” en su cuenta de X.

“La incertidumbre y el desgaste físico y emocional de las familias se ha incrementado como consecuencia de la indiferencia institucional, la falta de respuestas y las expectativas generadas en torno a la Ley de Amnistía”, afirmó la ONG en representación de los familiares que “están cansados de promesas incumplidas” pero que deben esperar hasta el jueves después del feriado de carnaval por la aprobación del proyecto legal, según dijo.

En Venezuela permanecen tras las rejas casi 600 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según reportes de ONG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022291127638892764&partner=&hide_thread=false

Esperar por la ley

El abogado Eduardo Torres, en libertad condicional en el contexto de las excarcelaciones anunciadas por el régimen tras presiones del gobierno de EEUU, se sumó a la preocupación de presos políticos y familiares por la decisión del parlamento.

“Hay un pueblo esperando por la aprobación de la tal ley de amnistía por la cual se daría la libertad a los presos políticos, hubo consenso para promover la discusión en los días que vienen, pero los que están sentados en esas illas del palacio si bien son venezolanos no saben lo que es estar un día preso", dijo a través de un video, en medio del clima de desasosiego generalizado.

Aunque apoyan la posición de las víctimas, abogados en desacuerdo con la redacción del contenido del proyecto consideran que el diferimiento es "conveniente para reflexionar" y recordaron que Delcy Rodríguez, en su condición de jefe encargada de Venezuela, podría decretar un indulto de efecto inmediato" .

Insisten además que deben incluirse en la ley los hechos derivados de la aplicación de las cuestionadas Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, así como de otros instrumentos utilizados para criminalizar la disidencia.

Ayer, la ONG Foro Penal pidió a los ciudadanos "no rendirse" si la ley no cumple con loas expectativas o no respeta las exigencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/delsasolorzano/status/2022072083824459835&partner=&hide_thread=false

Amnistía para exiliados

La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, decidió diferir por consenso la discusión del proyecto del cual los diputados en sesión aprobaron los primeros seis artículos, todos con modificaciones, pero dejaron los otros siete para la próxima sesión, según informó el diputado Luis Florido, de la oposición considerada cómo al chavismo.

Se presume que la próxima discusión, segunda y definitiva para la aprobación del proyecto será caliente, toda vez que la representación opositora difirió abiertamente del chavismo sobre el articulado.

“Esta legislación debe ser amplia e inclusiva, abarcando la libertad de todos los presos políticos, a quienes se encuentran en el exilio y a los perseguidos por razones políticas”, expresó la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, Nora Bracho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022113199475118487&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022094735566139729&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE, red X

Temas
Te puede interesar

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Suegra de gendarme argentino preso en Caracas enfrenta a diputados chavistas y exige su liberación inmediata

Obispos exigen derogar leyes contra derechos humanos y una ley de amnistía con amplia consulta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
Tragedia

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Guerra

Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra