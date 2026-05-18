lunes 18  de  mayo 2026
NICARAGUA

Régimen de Daniel Ortega firma acuerdos de extradición y traslado de presos con Rusia

A través de cuatro acuerdos presidenciales, los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ambos acuerdos

El canciller ruso Serguei Lavrov (centro) acompañado por el canciller del régimen de Nicaragua, Denis Moncada; y el hijo del dictador sandinista Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo.&nbsp;

El canciller ruso Serguei Lavrov (centro) acompañado por el canciller del régimen de Nicaragua, Denis Moncada; y el hijo del dictador sandinista Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo. 

@mae_rusia/Twitter
Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA — El régimen sandinista en Nicaragua suscribirá con el gobierno de Rusia un acuerdo de extradición y otro para el traslado entre ambos países de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua, informó este lunes el Diario Oficial La Gaceta.

A través de cuatro acuerdos presidenciales, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ambos acuerdos.

Lee además
La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 
SUCESIÓN EN PUERTAS

Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua
La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana

Laureano Facundo Ortega Murillo ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

Ortega Murillo también fue autorizado por sus padres para firmar un acuerdo sobre asistencia legal mutua en materia penal, y el denominado "Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029".

En las últimas semanas el Gobierno de Nicaragua formalizó la suscripción de memorandos de entendimiento y cooperación con Rusia en las áreas de catastro, cartografía, estandarización y metrología, y "para garantizar la seguridad biológica".

Laureano Ortega, el delfín sancionado

El Ejecutivo sandinista autorizó el año pasado a Laureano Facundo a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Laureano Facundo, uno de los siete hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por EEUU y la Unión Europea (UE) por "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo fue delegado por sus padres para firmar los acuerdos con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los co-cancilleres nicaragüenses, Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

El dictador sandinista Daniel Ortega, de 80 años y en el poder por segunda vez desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Durante el primer régimen sandinista, gobernó de 1979 a 1990 con mano dura; fue una etapa en la que hubo represión, ejecuciones extrajudiciales, fusilamientos y robos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

Una turista muere al quedar atrapada en medio de una pelea entre elefantes en la India

Hantavirus: Las mujeres aisladas en Barcelona y Alicante ya pueden hacer cuarentena en casa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Te puede interesar

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
FLORIDA

Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Imagen de la ciudad de Nueva York.
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares