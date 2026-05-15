Régimen de Venezuela excarcela a empresario ecuatoriano tras 20 meses como preso político

El ecuatoriano Luis Oswaldo Landázuri León vivía, desde 2022 en Venezuela. Fue detenido en septiembre de 2024 y liberado el 14 de mayo de 2026

CARACAS.- El Foro Penal informó la noche del jueves de la excarcelación del empresario ecuatoriano Luis Oswaldo Landázuri León, preso político del régimen venezolano.

El hombre de 43 años, según la ONG, "fue detenido arbitrariamente el 25 de septiembre de 2024" y estaba recluido en la cárcel de Yare II, a 74 kilómetros de Caracas.

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El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, dijo que a Landázuri León le habían imputado los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y promoción o incitación al odio por estar presuntamente vinculado con la operación "Ya casi Venezuela", una página impulsada, entre otros, por el empresario militar estadounidense Erik Prince.

El objetivo de esta página era reunir 10 millones de dólares para "el restablecimiento de la democracia" en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el depuesto dictador Nicolás Maduro cometió fraude, según denunció la oposición.

El ecuatoriano Luis Oswaldo Landázuri León vivía, desde 2022 en Venezuela. Prestaba restando servicios de agua y energía a mineros de la población de Guasipati en el estado Bolívar (fronterizo con Brasil).

Cumandá León, madre de Landázuri León, había denunciado que el ecuatoriano no era un preso común.

"Es un paciente vulnerable. Tiene un solo pulmón y padece epilepsia, por lo que requiere medicación constante, alimentación adecuada y atención médica permanente. Sin embargo, su madre denuncia que no está recibiendo tratamiento ni condiciones mínimas de salud", dijo León, el 9 de mayo.

Presos políticos

Justicia, Encuentro y Perdón, ONG de derechos humanos, informó un balance actual que da cuenta de 663 presos políticos en Venezuela hasta el 14 de mayo.

"Como defensores, exigimos la aplicación irrestricta de las garantías constitucionales: la revisión inmediata de las medidas privativas de libertad, la ejecución de medidas cautelares sustitutivas para los perfiles de alta vulnerabilidad y una investigación independiente sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal", indicó la organización en sus redes sociales.

FUENTE: Con información del Foro Penal /EFE/Justicia, Encuentro y Perdón/El Universo