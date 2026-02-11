Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva para alcalde de Guayaquil, detenido por lavado de dinero

En la trama por supuesto lavado de dinero, fueron detenidos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 10 personas, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez

QUITO. - La Justicia ecuatoriana dictó este miércoles prisión preventiva para el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, implicado en el llamado caso "Goleada" por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La medida fue adoptada tras varias horas de alegatos en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Asimismo, la Justicia pidió la congelación de las cuentas bancarias de Álvarez y de los otros 10 detenidos por la trama.

Dentro de los alegatos para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía dijo que el alcalde no portaba la tobillera electrónica en el momento de su detención, una medida cautelar impuesta en el marco de otro caso en el que está implicado, conocido como "Triple A", por presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos.

Según los fiscales, estos hechos justifican revocar la libertad condicional de la que disfrutaba Aquiles Álvarez, quien fue detenido en su domicilio de Samborondón, en la provincia de Guayas, por nuevos delitos.

Ramiro García, uno de los abogados defensores del alcalde, anunció que se presentó oralmente el recurso de apelación a la medida de prisión preventiva.

El político ecuatoriano fue elegido en el cargo en 2023 gracias al apoyo de la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). El partido expresó, en comunicado, su "profunda preocupación y enérgico rechazo" frente a lo ocurrido con el alcalde.

Otros detenidos

Dentro de los detenidos por este caso se encuentran también dos hermanos del alcalde de Guayaquil: Antonio y Xavier Álvarez, presidente y directivo del equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club, respectivamente.

Además, están detenidos los gerentes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Autoridad Aeroportuaria de la ciudad, Carlos Asanza y Pablo Pita.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Primicias