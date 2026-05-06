CIDH afirma ante la OEA que los presos políticos en Venezuela son producto de una "deliberada política de Estado"

WASHINGTON. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) afirmó que al menos 18 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado, luego de asegurar la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica siguen siendo prácticas en violación de los derechos humanos en el país.

“La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela y es una política de Estado sostenida y deliberada”, aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panszi, ante el Consejo Permanente de la OEA .

Panszi expuso la actualización del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2025 ante el secretario general de la Organización, Albert Ramdin, y embajadores de los países miembros, quienes abogaron por la democracia en el país suramericano, tras conocer el panorama venezolano.

“Sin democracia no hay derechos humanos”, dijo Reneaum durante su exposición.

CIDH y los presos políticos

“Hay que decirlo con todas las letras, la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica. Al menos 18 personas habrían fallecido bajo custodia del Estado”, advirtió la alta representante de la CIDH en un reporte difundido por medios.

“Detrás de cada cifra hay un nombre y una familia”, añadió tras mencionar algunos casos de presos políticos sobre los cuales dijo que no se trata de hechos aislados, sino de “una política de Estado sostenida y deliberada” que derrumba el Estado de Derecho en Venezuela.

Indicó que la CIDH ha documentado casos de presos políticos en la región desde hace décadas, y que en el país ha recopilado más de 300 testimonios de víctimas, como parte del seguimiento constante que mantiene a través de su mecanismo especial.

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Ley de Amnistía comprometida

Reneaum también expuso el diagnóstico de la CIDH sobre la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática vigente desde el 19 de febrero pasado para resolver la grave situación de las detenciones arbitrarias de presos políticos que entonces sobrepasaban los 2.000, tras las protestas poselectorales de 2024.

“Reconocemos que excluye las graves violaciones de derechos humanos, pero no podemos quedarnos en la fachada: la cláusula del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros, introduce un tipo abierto aplicable contra opositores”, subrayó.

Además, la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas”, agregó.

También destacó que los tribunales y la fiscalía que estarían llamados a aplicarla son los mismos que sostuvieron las detenciones arbitrarias en el pasado.

“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación. Las cifras lo confirman. El Estado afirma más de 8 mil beneficiados, la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras 554 permanecen con medidas cautelares”, detalló.

OEA con la democracia en Venezuela

“Una Venezuela democrática es buena para su pueblo y para el hemisferio”, puntualizó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tras escuchar la actualización de la situación de Venezuela y pidió acelerar la liberación de todos los presos políticos.

“Nuestra secretaria está lista para facilitar el diálogo y asistir en asuntos electorales; seguiremos actuando como socios de confianza defendiendo los derechos humanos y la gobernanza democrática”, expresó, tras apoyar el trabajo de la CIDH, "para impulsar el proceso democrático que necesitamos en Venezuela".

Representantes de varios países miembros democráticos pidieron mantener una posición vigilante y tomar medidas en el caso venezolano.

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FUENTE: Con información de VPiTV, red X