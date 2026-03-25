Religiosos están amenazados de muerte en La Habana, pero resisten la violencia y apelan a la fe

Alrededor de 100 activistas religiosos y por la justicia social en EEUU, Canada y México, viajaran a Cuba sin permiso del gobierno estadounidense, como un gesto de solidaridad con Cuba y en desafío a EEUU en contra del bloqueo a Cuba (CORTESÍA/

LA HABANA .- En medio de la aguda crisis de Cuba , una familia de religiosos fue víctima de violencia el domingo pasado cuando un hombre que trabaja en el Tribunal de La Habana los apedreó sin importarle que había niños, mientras su esposa profiere amenazas de muerte a los pastores de la Alianza Misionera Cristo Centro, según denuncias.

El pastor Yoennis Cala y su esposa Dayana Gómez, relataron cómo fueron agredidos mientras transitaban con sus dos pequeños niños de siete años y tres años de edad por Guanabacoa, en la capital cubana.

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El agresor se llama Pedro y trabaja en el Tribunal de La Habana, y su esposa Olivia” está amenazando de muerte a los pastores”, afirmaron en un relato publicado en redes.

Los religiosos en riesgo pertenecen a la Alianza Misionera Cristo Centro, un ministerio de plantación de Iglesias derivado de la Convención Bautista Oriental. En días previos un grupo de ellos junto a jóvenes salieron a predicar por las calles después de cuatro días de vigilia.

Violencia contra los pastores

El pastor Cala y su esposa Dayana contaron como una oleada de piedras y bloques los atrapó el domingo en la tarde, un hecho que atribuyen a avisos de Dios.

“Nosotros corrimos, salimos del templo para protegernos y vinimos para acá atrás. Pero yo me quedé ahí en un costado, grabando”, dice la pastora.

“Muchos de los que estaban allí corrieron y otros se pusieron a orar. Yo solo me pude quedar allí en el púlpito, donde empecé a leer Efesios 6”, dice el pastor, quien considera que este evento sucedió porque Dios está obrando en ese barrio, señala la publicación.

Esa tarde, además de sus dos hijos pequeños, estaban cerca de ellos otra niña de cinco años de edad y dos jovencitas de 15 años. Ellas comenzaron a gritar, aterradas, relata Dayana.

“Fue terrible para mis hijos, porque ellos se traumatizaron como aquel que dice. Empezaron a llorar, a dar gritos. La niña gritaba diciendo que a su mamá la había matado un piedra”, dice.

Piedras contra armas carnales en Cuba

Yoennis y Dayana aseguran que no quieren acusar a sus vecinos, pero están en proceso de ser convencidos por sus líderes y amigos de otras denominaciones para hacerlo.

La pastora agrega: “Ella me desafió, me dijo que saliera a la calle y le diera el frente, pero nosotros no vamos a hacer eso porque las armas de nuestra milicia no son carnales”. Y añade:

“Él también me agredió, me tiró bloques, me tiró piedras. Cuando uno está buscando del Señor y tratando de hacer su voluntad siempre el enemigo de levanta. Pero yo lo que creo es que el Señor nos va a dar la victoria”, asegura Dayana.

La casa culto de la Alianza Misionera se encuentra en el reparto Azotea. “Un lugar que sabemos es de dura cerviz, pero Dios puede hacer algo grande a favor de este lugar (…) Esto (las piedras) es parte del Evangelio”, indica el pastor Cala, mientras en la Iglesia procura mitigar la intensa crisis que viven los cubanos.

En días recientes, la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental emitió un comunicado oficial en el cual dejan claro que su permanencia en la isla obedece a un acto de compromiso y servicio al pueblo cubano “en estos tiempos marcados por el sufrimiento, las carencias materiales, la inseguridad y una profunda crisis sanitaria”, un escenario al que no pueden permanecer indiferentes.

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FUENTE: Con información de red Facebook