Iglesia cristiana se convierte en refugio contra el hambre en La Habana

Captura de pantalla. Iglesia Espíritu y Verdad, en Centro Habana, ofrece alimentos a cubanos en medio de la crisis que atraviesa el país.

LA HABANA. - En un escenario marcado por una crisis económica que se profundiza día tras día, las instituciones religiosas en Cuba han comenzado a asumir un rol protagónico en la asistencia directa a los ciudadanos más vulnerables.

La Iglesia Espíritu y Verdad, ubicada en el municipio de Centro Habana, se ha convertido en un punto de referencia para decenas de personas que buscan alivio ante la severa escasez de productos básicos que azota a la isla. Bajo la guía del Obispo Guillermo León Mighthy, la congregación mantiene jornadas de distribución de alimentos que incluyen desayunos y almuerzos gratuitos.

Estas iniciativas, documentadas a través de redes sociales por figuras como el periodista independiente Yoe Suárez, exponen la realidad de un país donde el acceso a la nutrición básica se ha vuelto un reto cotidiano.

Las imágenes de largas filas de ancianos y familias esperando una ración de comida frente a las puertas del templo reflejan el deterioro de las condiciones de vida en las zonas urbanas más densamente pobladas de la capital.

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La labor de esta iglesia no es un hecho aislado. Diversas denominaciones cristianas en todo el territorio nacional han reportado un incremento en la demanda de sus comedores sociales y servicios de asistencia. Mientras los indicadores oficiales reconocen dificultades en la cadena de suministros y en la producción agrícola interna, son estas redes de solidaridad comunitaria las que intentan cubrir las carencias de un sector de la población que queda fuera de los mecanismos tradicionales de distribución estatal.

Para los residentes de Centro Habana, estos gestos representan más que una ayuda material; son un espacio de contención en medio de la incertidumbre.

Sin embargo, líderes religiosos y observadores externos advierten que, aunque estas acciones mitigan el hambre de forma inmediata, la magnitud de la crisis humanitaria requiere de soluciones estructurales que superen la capacidad de gestión de las organizaciones caritativas locales.

Jonathan Muir Burgos, de 16 años, permanece recluido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila tras ser detenido junto a su padre, el pastor Elier Muir Ávila.

Aunque el líder religioso de la iglesia independiente “Tiempo de Cosecha” fue puesto en libertad, el menor de edad enfrenta un proceso de instrucción de cargos y amenazas de ser juzgado con el rigor de la ley penal.

El arresto de ambos ocurrió tras acudir a una citación oficial en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Morón. Durante las primeras horas de la detención, los familiares denunciaron la desaparición de ambos, debido a que las autoridades policiales negaron que se encontraran en el recinto y omitieron información sobre su paradero.

Este procedimiento se inserta en las acciones de seguridad desplegadas tras la protesta registrada en Morón la noche del viernes 13 de marzo. Reportes locales indican una serie de citaciones, allanamientos y detenciones que han afectado de forma selectiva a adolescentes y jóvenes de la zona.

Entre los casos registrados durante estas jornadas figura también el de Yoasnel Estrada, otro menor de edad cuya vivienda fue objeto de un allanamiento por parte de las fuerzas de seguridad antes de su conducción a dependencias policiales.

La familia Muir cuenta con un registro de incidentes previos relacionados con el ejercicio de su fe y la libertad religiosa en la isla. Tras su liberación, el pastor Elier Muir manifestó que las autoridades han establecido un plazo de tres días para que la Fiscalía determine las acciones legales contra su hijo.