Reportan 7,5 millones de migrantes venezolanos

"La migración no se va a frenar porque la situación no ha mejorado en Venezuela. El dólar paralelo se ubicó el viernes 09 de diciembre en 18.26 bolívares. Lo que representa que solamente en la primera semana de diciembre la devaluación del bolívar fue de 35%. A pesar de que hay una economía dolarizada, el país sigue registrando una inflación que ronda el 200% anual. Es un país que no tiene reservas internacionales y que no ha podido sostener una política cambiaria de inyectar dólares a los bancos para mantener el precio de la divisa estadounidense artificialmente estable en 4.30 bolívares, que era el precio cuando el Gobierno de Maduro aplicó la tercera reconversión monetaria en octubre 2021", expresó.

A los problemas económicos, Páez añade las fallas en los servicios públicos, como agua, electricidad, entre otros, como las causas de que el fenómeno migratorio venezolano no pare.

"En Caracas, que es un lugar privilegiado, la gente puede pasar 60 horas sin luz porque el servicio eléctrico está fallando, pero es que el agua también está fallando. Hay quienes están haciendo inversiones en pozos, están buscando mecanismos para resolver su problema, pero eso no da respuesta a la mayoría porque hacer un pozo cuesta unos cuantos miles de dólares", señaló.

Páez no es optimista respecto a las estimaciones de crecimiento de la economía venezolana en 2022, que hablan de un 8% a 10 %. "Eso significa que si Venezuela fuera una persona que pasó de pesar 100 kilos a 20 kilos, ahora con esta leve recuperación está pesando 30 kilos. Es una mejoría que dista mucho a la adecuada", resaltó.

Páez indicó que los controles aplicados por los países de Latinoamérica a los venezolanos, como la solicitud de visas, lo que ha provocado es que se formen organizaciones delictivas para la prostitución o trata de personas, de las cuales los migrantes venezolanos son blanco fácil debido a su vulnerabilidad. "Los controles migratorios que aplican los países sólo ralentizan la migración criolla, pero no la han podido frenar", explicó.

Con relación al efecto del parole humanitario del gobierno estadounidense, Páez señaló que lo que ha provocado es que la migración venezolana cambie de rumbo. En noviembre, la cantidad de venezolanos que pasaron por el Tapón del Darién fue de 16.632, mientras que en octubre fueron 59.773, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migracion (SNM) de Panamá.

"Si bien ya los venezolanos no encabezan la lista de los que arriesgaban su vida por el Darién, no han dejado de emigrar hasta Trinidad y Tobago, Guayana, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile o hacia Uruguay, este último país ha recibido muchos venezolanos en los últimos dos meses. Son cerca de 30 mil criollos los que ahora hay en esa nación pequeña de tres millones de ciudadanos, cuando en 2021 había unos 16 mil migrantes venezolanos solamente", precisó.

Páez agregó que la inestabilidad económica y política que están registrando países como Argentina y Perú ha ocasionado que los venezolanos hayan comenzado a desplazarse hacia otros rumbos, tales como Europa.

