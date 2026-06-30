Reportan fuerte sismo de magnitud 6.1 en el Pacífico de México

CIUDAD DE MÉXICO — Un sismo de magnitud 6.1 se registró la tarde de este martes frente a las costas del estado mexicano de Sinaloa, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave y ocurrió a las 13:45 hora local en México.

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El reporte preliminar indica que el evento sísmico se registró a “75 km al suroeste de El Progreso, México, con una profundidad de 10,0 km”.

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Sin reporte de afectaciones

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al temblor.

El SSN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la región, mientras las autoridades continúan con las inspecciones preventivas.

México se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del continente debido a la interacción de varias placas tectónicas, lo que ocasiona movimientos telúricos frecuentes, particularmente en estados del Pacífico mexicano.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales