La cifra oficial de víctimas en Chacao asciende a 58 muertos y 28 rescatados tras doble sismo

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que continúan las operaciones de rescate (Captura de pantalla)

CARACAS — Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, uno de los más castigados por el doble sismo del 24 de junio en Caracas, en rueda de prensa dio un balance actualizado del saldo de víctimas mortales, de rescatados y de infraestructura dañada.

Este martes, 30 de junio, se contabilizaron 58 personas muertas y 28 rescatadas con vida y, además, lograron salvar dos perros y tres gatos.

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Las edificaciones colapsadas fueron:

Edificio Obelisco: 26 fallecidos y 6 personas rescatadas. En el lugar también se recuperaron dos gatos con vida y uno sin signos vitales. La estructura prácticamente ha sido demolida en su totalidad tras la remoción de escombros.

Edificio Petunia (de 14 pisos): 26 fallecidos y 16 rescatados. Las labores de búsqueda continúan activas en este punto, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Edificio Don Pepe (Bello Campo, 6 pisos): 5 fallecidos y 6 personas rescatadas.

Duque informó que los equipos de Protección Civil de Chacao, Bomberos y Seguridad Ciudadana permanecen desplegados en los sitios afectados y brindando apoyo en los refugios habilitados para las familias damnificadas.

Informó que alrededor de otras 100 edificaciones están siendo inspeccionadas ante la sospecha de que sus estructuras sufrieron daños de envergadura durante el movimiento telúrico.

“Los equipos siguen trabajando sin descanso,” señaló el alcalde, quien ha mantenido constantes actualizaciones sobre la emergencia para mantener informada a la comunidad.

Las autoridades continúan las operaciones de rescate y evaluación de estructuras comprometidas en el municipio.

Ya para el 27 de junio, los rescatistas de México no daban esperanzas de hallar a personas con vida.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo y El Cooperante