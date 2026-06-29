Ecuador quiere amargarle la fiesta a México en su propia casa

Aficionados ecuatorianos exhiben una enorme bandera nacional tras la victoria de Ecuador contra Alemania en el partido de la fase de grupos E del Mundial de 2026

Con tres jugadores que militan en la liga mexicana y una importante legión de futbolistas en Europa, Ecuador enfrentará este martes a México en el estadio Azteca por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026 . Entre los 26 convocados por el técnico Sebastián Beccacece destacan tres jugadores que conocen bien el fútbol mexicano: el defensa Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia, quienes podrían aportar información clave sobre el rival.

Porozo disputa su segundo Mundial pese a su poca experiencia con la selección, mientras que Vite fue una de las figuras en la sorpresiva victoria 2-1 sobre Alemania. Por su parte, Enner Valencia, máximo goleador histórico de Ecuador, ha sido titular en los tres partidos del torneo, aunque todavía no ha podido marcar.

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Y es que, precisamente, la selección sudamericana llega con la confianza en alto tras remontar y vencer 2-1 a Alemania, un triunfo histórico que le permitió avanzar como tercera del Grupo E.

Del otro lado estará un México que fue líder del Grupo A con puntaje perfecto, sin recibir goles y con una racha de 11 partidos invicto en 2026. El técnico Javier Aguirre restó importancia a las estadísticas y aseguró que lo importante “es lo que sigue”.

Sin embargo, Ecuador también cuenta con una base de 13 jugadores que militan en Europa, entre ellos los defensas Willian Pacho y Piero Hincapié, además de Pervis Estupiñán, quienes aportan experiencia al combinado de Sebastián Beccacece.

La Tri, la segunda selección más joven del Mundial 2026, buscará hacer historia en el estadio Azteca, donde México solo ha perdido dos partidos oficiales en los últimos 60 años. Además del pase a los octavos de final, Ecuador aspira a disputar por primera vez un quinto partido en una Copa del Mundo.

Antes del decisivo duelo, Beccacece hizo un llamado al país: “Invito a todo el Ecuador a estar unido”.

El partido se jugará a las 19H00 locales (01H00 GMT del miércoles).

FUENTE: AFP