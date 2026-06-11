jueves 11  de  junio 2026
DICTADURA

Represión en Cuba suma nuevo récord de presos políticos

La cifra de presos políticos en Cuba alcanzó un récord de 1,281 en mayo, según Prisoners Defenders, que denunció una mayor represión en la Isla

La gente sostiene carteles exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba durante una protesta en Union City, Nueva Jersey, el 18 de julio de 2021.

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AFP
El anuncio de la finalización del proceso por el Jubileo 2025, llegó sin una lista oficial dejando en las cárceles cubanas a 760 presos políticos, algunos en malas condiciones de salud

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OCDH
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El número de presos políticos en Cuba alcanzó en mayo un nuevo récord de 1,281, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, que alertó sobre el agravamiento de la represión ejercida por el régimen de Miguel Díaz-Canel en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.

La organización documentó 28 nuevos casos de presos políticos y de conciencia durante el mes, muchos de ellos vinculados a protestas por los apagones, la escasez de agua potable, la falta de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida que afecta a millones de cubanos.

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"Cuba alcanza en mayo un nuevo récord que solo es la punta del iceberg de la desgracia que viven los cubanos", afirmó el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien advirtió que la comunidad internacional no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en la isla.

Según Larrondo, desde las protestas masivas de julio de 2021, Cuba atraviesa una crisis sin precedentes marcada por apagones prolongados, escasez, hambre y el colapso de servicios esenciales. Frente a este escenario, sostuvo, la respuesta del régimen ha sido intensificar la persecución política y las detenciones arbitrarias.

"El régimen ha optado por encarcelar, perseguir y sembrar el miedo entre quienes expresan descontento o reclaman cambios", denunció.

Nuevos detenidos

El informe señala que entre los nuevos presos políticos figuran mujeres activistas, ciudadanos que denunciaron la realidad del país en redes sociales y personas arrestadas tras participar en protestas pacíficas.

Asimismo, la organización denunció que continúan registrándose casos de adolescentes encarcelados en prisiones para adultos, así como denuncias de torturas, malos tratos y falta de atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario cubano.

Muerte bajo custodia

Prisoners Defenders también denunció la muerte bajo custodia de Ernesto Brieva Sempé, detenido por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Según la organización, Brieva falleció el pasado 13 de mayo tras años de encarcelamiento, padeciendo enfermedad renal crónica, desnutrición y una presunta falta de atención médica adecuada. Con su muerte, ya suman seis los presos políticos fallecidos bajo custodia o bajo responsabilidad directa del régimen cubano desde 2023.

"No son casos aislados, sino el resultado de una política sistemática de abandono, castigo y deshumanización", afirmó Larrondo.

La organización advirtió además que actualmente existen 449 presos políticos con enfermedades graves y otros 52 reclusos con trastornos severos de salud mental que no reciben atención médica adecuada en las cárceles cubanas.

"Cada día que permanecen encarcelados aumenta el riesgo de nuevas muertes", alertó.

Indulto anunciado por el régimen

Por otra parte, Prisoners Defenders cuestionó el anuncio realizado por el régimen cubano sobre el supuesto indulto de 2,010 presos.

Tras revisar el listado de beneficiarios, la organización concluyó que únicamente un preso político fue excarcelado, mientras que otro incluido en el anuncio continúa privado de libertad.

Para la ONG, la medida constituye "otra operación de propaganda" destinada a mejorar la imagen internacional del régimen sin introducir cambios reales en materia de derechos humanos.

Larrondo sostuvo que Cuba enfrenta actualmente "la mayor ola represiva de las últimas décadas" y advirtió que miles de familias continúan pagando las consecuencias de exigir libertades fundamentales, respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de vida.

FUENTE: Con información de Europa Press/Redacción DLA

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