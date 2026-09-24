Vladimir Guerrero Jr. aclara sus polémicas declaraciones sobre su contrato de $500 millones

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.

Vladimir Guerrero Jr. salió al paso de las declaraciones que se hicieron virales esta semana y aseguró que no se arrepiente de haber dicho que su contrato de $500 millones con los Toronto Blue Jays responde a todo lo que ya había conseguido en su carrera.

Las palabras del primera base dominicano llegaron después de la eliminación de Toronto de la pelea por los playoffs de la MLB, tras la derrota del miércoles ante los Baltimore Orioles.

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"El dinero que me dieron no fue por lo que voy a hacer, fue por lo que ya hice", afirmó Guerrero durante una entrevista con la periodista dominicana Veronika Batista.

El jugador de 27 años explicó que entiende las expectativas que genera un contrato de esa magnitud, pero defendió su manera de pensar sobre los salarios de los jugadores.

"Me pagaron por lo que ya había logrado", señaló Guerrero, quien reconoció además que él mismo se ha cuestionado su rendimiento durante la actual temporada.

Guerrero reconoce el peso de su contrato

El dominicano también admitió que el enorme contrato firmado con los Blue Jays puede haber influido en su rendimiento durante 2026.

"Cada turno que fallo pienso en mi contrato porque sé que la gente va al estadio o paga para verme tener éxito", explicó Guerrero, según Sportsnet.

Toronto acordó con su estrella una extensión de 14 años y $500 millones en abril de 2025, convirtiéndolo en una de las piezas centrales del futuro de la franquicia.

El contrato llegó después de una gran campaña en 2025, especialmente durante los playoffs, cuando Guerrero fue protagonista en la carrera de los Blue Jays hasta conquistar el título de la Liga Americana y disputar la Serie Mundial.

Sin embargo, su producción ofensiva cayó considerablemente este año.

Una temporada por debajo de sus números habituales

Guerrero batea para .263/.335/.360, con apenas nueve jonrones y 56 carreras impulsadas en 142 partidos.

Además, solo ha conectado un cuadrangular en el Rogers Centre y presenta un OPS de .695, una cifra muy alejada del nivel ofensivo que había mostrado en temporadas anteriores.

El propio jugador reconoció que está decepcionado por no haber podido ayudar a Toronto a regresar a los playoffs.

"Me siento realmente mal por el año que tuve, porque no pude ayudar a mi equipo a llegar a la postemporada", explicó.

A pesar de las críticas, Guerrero dejó claro que no considera que sus declaraciones hayan sido un error.

"No me arrepiento. No estoy mintiendo con lo que digo. Entiendo a algunos aficionados, que quizás no entienden la forma y lo que estaba tratando de decir específicamente, pero lo que dije es cómo me siento", afirmó.

John Schneider defiende el trabajo de Guerrero

El manager de los Blue Jays, John Schneider, también salió en defensa de su jugador y aseguró que Guerrero ha trabajado constantemente para intentar recuperar su mejor versión.

"Él trabajó incansablemente para intentar salir del bache en el que estaba. Probó cosas nuevas, diferentes maneras de prepararse", explicó Schneider.

Guerrero, por su parte, aseguró que su compromiso con Toronto no ha cambiado y que ya piensa en la preparación para la próxima temporada.

"A los aficionados, nunca he dejado de trabajar muy duro. Voy a entrar nuevamente en la temporada baja para prepararme de la mejor manera que pueda para 2027, física y mentalmente", afirmó.

El dominicano tendrá ahora el reto de recuperar su mejor nivel después de una temporada marcada por las expectativas de su gigantesco contrato y por unos números ofensivos inferiores a los habituales.