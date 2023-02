República Dominicana deporta a 12 balseros cubanos

"Aquí estamos, que nos trajeron para acá engañados. Las autoridades dominicanas sabían que nosotros no podíamos regresar a Cuba y así mismo nos trajeron para acá. Nos engañaron. Nos dijeron que nos iban a ayudar y todo fue mentira", dijeron desde el aeropuerto de Santo Domingo las dos mujeres que integraban el grupo.

Este testimonio forma parte de un video filmado por los cubanos en la terminal aérea. Las imágenes muestran cómo los cubanos cargaban con sus pertenencias en bolsas negras, comúnmente utilizadas para la basura.

"Nos pasamos casi dos meses presos en Haina (un centro de detención para migrantes) —dijeron las mujeres mientras todo el grupo era custodiado por militares dominicanos—. No fue ningún fiscal a vernos, no fue nadie. Nos engañaron. Dijeron que nos llevarían para un lugar y nos trajeron esposados para acá como si fuéramos criminales. Nos tienen aquí pasando trabajo desde las cinco de la tarde sin tomar agua ni comer nada."

Ramos Morell explicó a Diario de Cuba que las autoridades dominicanas no les dieron ningún documento: "No nos dieron nada, no hemos filmado papel alguno. Nos sacaron de Haina para Migración y luego para el aeropuerto."

Este migrante detalló que hace un mes dos diplomáticos cubanos quedaron en darle ayuda. "Nos ofrecieron medicinas, toallas y sábanas. Yo les escribí y todo se volvió cuento. Lo único que hicieron fue amenazarnos con que íbamos a ser deportados. Nunca me respondieron. A mi me pueden mandar aunque sea para Haití, que es mejor que estar en Cuba", concluyó Ramos Morell.

Los cubanos estaban en República Dominicana desde diciembre. Seis provienen de Isla de la Juventud: Osnier Ramos Morell (38 años), Denis Adolfo Mora Claveles (54 años), Manuel Antonio Ferran Vera (38 años), Osbaldo Hernández Llorca (43 años), Ricardo Hechavarría Ávila (37 años) y Noriel B. Peña Pérez (29 años). Los otros seis son de Ciego de Ávila: Orleydis Olivet Castillo (32 años), Norge Llada Fabré (23 años), Albert Dimet Soler (37 años), Héctor Daniel Castellanos Ramos (31 años), Yurisdaimis Torres Martínez (32 años) y Yarisel Castellanos Jerez (22 años).

Hasta ahora ningún medio oficial cubano ha ofrecido información sobre la situación de estos balseros deportados.

FUENTE: Diario de Cuba