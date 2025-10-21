Adri Torrón lanza "REDSTAR", una carta de presentación con sello propio y alma global

MIAMI.- Adri Torrón debutó en la escena musical con REDSTAR, un albúm que considera una carta de presentación que refleja su alterego en la tarima y se muestra con la autenticidad que la caracteriza y con la ambición de comerse el mundo con su música.

Aunque es el primer disco de esta artista dominicana, su nombre no es desconocido. Adri ya había lanzado previamente cinco sencillos DVD, Tercer Grado, Fok Up, Monotonía y A la luna junto a Blas Cantó.

Y un día antes de REDSTAR, la joven presentó Quién te lo Dijo con Omar K11.

"Omar y yo nos conocimos hace ya unos años. Él escribió Soltera, una de mis canciones y desde que nos conocimos hubo una química instantánea. Es muy fácil trabajar con él. Es una persona súper noble, dispuesta. Fuimos al estudio y la canción salió en dos horas, de una vez. Ahí en el estudio le dije para hacer el video y decidimos sacarla una semana antes el disco porque siento que es una canción que merece su espacio, su propia atención. Estoy demasiado emocionada", comentó en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Las piezas anteriormente mencionadas están unidas por un hilo conceptual que expone diversos momentos de la vida de la artista, formando así REDSTAR.

"Creé REDSTAR porque es como mi alter ego arriba de un escenario. Yo le puse un nombre a ese personaje que se sube al escenario: Adri. Es una fuerza que no puedo explicar. Cada canción habla de una diferente Adri, de una faceta diferente de mí. Hay canciones súper personales que hablan de mi crecimiento, hay canciones de amor, de desamor, para bailar. Entonces, a nivel visual creé un concepto de un juego de mesa, porque al final del día, así como mi álbum tiene sus subidas y bajadas, así mismo es la vida y siento que es algo que puede conectar muy bien con la gente, algo muy humano. Hay día que estás súper feliz, hay días en los que no quieres hablar con nadie. Yo soy así en los que tengo mis días, así que qué mejor manera que expresarlo con mi música, con mi arte, con este proyecto que tengo un año trabajándolo y que ya no veo la hora de que salga".

El disco está disponible en todas las plataformas musicales desde el 10 de octubre, y celebró el lanzamiento de una manera especial: con un concierto en su hogar, República Dominicana.

"Yo sé que me esperan semanas intentas, tanto de trabajo como emocionalmente porque son dos cosas con las que vengo soñando mi vida entera: mi primer concierto y mi primer disco. Desde que tengo uso de razón, sueño con ver mi nombre en una taquilla, con que la gente vaya a verme cantar y conectar con mi música. Después de tanto tiempo soñándolo y trabajando por cada una de estas cosas con un equipo que ha dado todo para que esto salga excelente, no veo la hora de que llegue. Necesito que llegue el momento y qué mejor forma de hacerlo que en mi país, en la ciudad donde nací, crecí, donde está la gente que me vio desde que salí del colegio con mi primera canción hasta ahora. Sé que no voy a parar de llorar esos días porque soy así. Es un paso grande en mi carrera y también a nivel personal", manifestó.

Calando al éxito

El talento y el trabajo constante le han abierto las puertas de la industria a Adri, logrando compartir con artistas como Danny Ocean y María Becerra. De cada uno de ellos, la intérprete confiesa que aprendió una lección valiosa: no controlarlo todo.

"Hay cosas que van a salir mal, hay cosas que van a salir de tus manos y no puedes dejar que eso te dañe el día. Ya me ha pasado antes y he aprendido con el tiempo. En Isle of Light, cuando le tocaba cantar a María Becerra, se estaba cayendo el cielo y empezó a llover como nunca. Recuerdo haberla visto en el backstage súper tranquila, comiendo y riendo con su equipo. Eso es algo de admirar, porque en un momento así, después de ponerle tanto trabajo a algo y que no se pueda dar, tener una actitud tan positiva es una enseñanza muy grande para mí. Me llevo eso para mi concierto: todo va a pasar como tiene que pasar y no se puede controlar todo. Hay cosas que van a salir mal y otras que van a salir bien".

Adri Torrón fue reconocida en el Premio Lo Nuestro y ganó el Spotlight 2025. Ambos momentos más que generarle presión por las expectativas que la industria y los fanáticos suelen poner sobre los artistas, considera que le han impuesto la responsabilidad de seguir conquistando sus sueños con paso firme y fiel a sus creencias.

"Más que una presión, siento una responsabilidad, porque al final del día estoy poniendo algo al mundo, sacando algo que la gente puede escuchar y ver. Personalmente lo que busco es transmitir y aportar algo de forma positiva. Desde Spotlight soy otra persona, he crecido como artista, me he encontrado, he aprendido demasiado de la gente con la que me rodeo. Estoy emocionada por lo que viene y estoy agradecida por la oportunidad de estar ahí y haber ganado. También en Isle of Light y compartir el escenario con grandes artistas como Danny Ocean, María Becerra, Neni. A seguir trabajando por todo lo que viene".

A sus seguidores que la han visto crecer, Adri les agradece el constante apoyo, al tiempo que adelanta que con el lanzamiento del disco vendrán más sorpresas:

"Uno no puede abandonar sus sueños. Si quieres algo lucha por eso hasta más no poder. Como dice mi papá: si te quitas nunca lo vas a averiguar. Los sueños son para cumplirse y no tiene límite. Después de este álbum y el concierto, seguiré trabajando, viendo qué va a pasar, qué más tengo por contar y que se me ocurre por ahí. Vienen cositas y sorpresas. Ya tenemos algo preparado para después del disco y eso es algo que me emociona mucho, que puedan ver otra Adri aparte de esta REDSTAR Era.