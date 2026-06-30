martes 30  de  junio 2026
ESPERANZA

Rescatan en Venezuela a un niño de 3 años en horas decisivas de búsqueda tras terremotos

El rescate se realizó en un edificio de Los Corales, en La Guaira (norte, cercano a Caracas), el estado más devastado por los terremotos, que han dejado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).  

EFE/ Henry Chirinos

CARACAS.- Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en Venezuela, que vive horas decisivas de búsquedas tras los terremotos del pasado miércoles de magnitud 7,2 y 7,5, informó hoy organismos del régimen de Venezuela.

El rescate se realizó en un edificio de Los Corales, en La Guaira (norte, cercano a Caracas), el estado más devastado por los terremotos, que han dejado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el régimen.

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El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado. 
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"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania", detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado casi 140 horas tras los terremotos.

El lunes, otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informaron las autoridades.

En la red social X, el Ministerio de Comunicación aseguró entonces que el niño fue rescatado en el sector Caribe de la Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la interina Delcy Rodriguez. Muchos de ellos han denunciado que han conseguido obstáculos por parte de los funcionarios militares quienes le piden idenficiación cada tantas horas, una acción que retarda la acción de estos expertos internacionales que acuden a ayudar a las víctimas.

Familiares de las víctimas siguen pegados a las edificaciónes, sin importar el fuerte olor que se percibe. Aseguran que dentro hay personas con vida, a pesar de la negativa de algunos organismos de rescate nacionales. "En la noche oígos tubos que suenan. Hay alguien pidiendo ayuda. Los bomberos nacionales que estaban aquí dijeron que no, pero sabemos que podemos conseguir personas con vida" aseguró en las redes sociales Gladyz Socorro García, quien busca a dos tías enterradas en un edificio de Caraballeda.

Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado también al menos 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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