martes 30  de  junio 2026
SUCESOS

Suben a 19 los españoles fallecidos durante los terremotos en Venezuela

El número de desaparecidos asciende a 131 mientras que son 12 los que están localizados bajo los escombros, según la actualización del titular de Exteriores

Siguen las labores de rescate en Caraballeda, Venezuela, mientras aumentan los desaparecidos

Siguen las labores de rescate en Caraballeda, Venezuela, mientras aumentan los desaparecidos

AFP/Mauricio Valenzuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, elevó a 19 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada.

El número de desaparecidos asciende a 131 mientras que son 12 los que están localizados bajo los escombros, según la actualización del titular de Exteriores.

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El ministro indicó además que desde Exteriores van a seguir movilizando la ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así, confirmó que este miércoles despegará un avión con el equipo 'Start' y el hospital de campaña de emergencia, "que es muy necesario en estos momentos para atender a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor en Venezuela".

El jefe de la diplomacia española apuntó además que el Gobierno español apoyará "al pueblo hermano" de Venezuela "tanto tiempo como sea necesario en estos momentos tan dramáticos y de emergencia". "Tiene nuestra plena solidaridad como cuando llegue el momento de la reconstrucción", subrayó.

El régimen de Venezuela confirmó que al menos ya son 1.719 las personas que han muerto y más de 5.000 resultaron heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana. Sin embargo, las labores de rescate siguen.

FUENTE: Con información de Europa Press

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