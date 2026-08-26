Rubio exige a su homólogo mexicano "medidas decisivas" para desarmar a los cárteles

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Exteriores de México, Roberto Velasco, tras una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, DC.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, a quien exigió "medidas decisivas" contra los cárteles en un encuentro en el que abordó los "avances" de su cooperación en materia de seguridad.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo un llamado a "tomar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, desmantelar las organizaciones terroristas y los cárteles extranjeros y privarlos de armas", indicó en un breve comunicado su portavoz, Tommy Pigott.

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El encuentro coincide con negociaciones en busca de un acuerdo comercial entre los dos países para evitar más aranceles.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, por su parte, volvió a condicionar el trabajo conjunto con Estados Unidos al "respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación".

Velasco destacó que la cooperación entre los dos países contra el narcotráfico y las bandas criminales transnacionales "ha dado los mayores resultados en la región" en una reunión en la que también han dado espacio al intercambio sobre "el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos".

Este encuentro se produce un día después de que las autoridades estadounidenses hayan completado el traslado al país vecino de diez nacionales mexicanos, nueve hombres y una mujer, prófugos de la justicia y sobre los que pesan acusaciones de secuestro, tráfico de drogas, armas y vínculos con cárteles.

T-MEC

Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras minutos antes de su reunión a puerta cerrada y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EEUU y Canadá, que pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por las tres naciones vecinas en 2018.

El ministro de Exteriores mexicano llegó a Washington después de una visita de dos días a Corea del Sur, con el objetivo de "sostener diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral", comenzando con la que ha mantenido con su homólogo estadounidense, el primero en su cargo de origen latino.

El canciller mexicano estuvo en Washington al mismo tiempo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien llegó a la capital estadounidense para negociar un pacto que evite más aranceles.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que se mantiene "optimista de que se puede llegar a un acuerdo" esta misma semana.

FUENTE: Con información de Europa Press