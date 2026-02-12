Rusia pide a sus ciudadanos dejar de viajar a Cuba

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia recomendó el miércoles 11 de febrero a los turistas de ese país no visitar Cuba ante la crisis de combustible y el colapso económico que enfrenta la Isla, en tanto las aerolíneas de la nación euroasiática solo operarán vuelos de repatriación.

En una declaración oficial que menciona informes de la Embajada de Moscú en La Habana y la Agencia Federal de Transporte Aéreo rusa, el organismo recomendó que los rusos "se abstengan de viajar a ese país con fines turísticos hasta que la situación se normalice", reseña el portal web Diario de Cuba.

El Ministerio indicó además a los operadores turísticos y agentes de viajes rusos suspender la venta de viajes y servicios individuales en la Isla, aparte de informar a sus clientes sobre la situación actual y el procedimiento para modificar o reembolsar sus reservaciones.

Como consecuencia, Rossiya y Nordwind, las dos aerolíneas rusas que operan viajes a Cuba, anunciaron que solo realizarán vuelos de repatriación para los veraneantes que ya se encuentran en la Isla. Esas empresas suspenderán los vuelos debido a la imposibilidad de repostar sus aviones, informaron los servicios de prensa de las aerolíneas.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo informó que las partes rusa y cubana buscan "oportunidades alternativas para reanudar el programa de vuelos". No obstante, los aviones rusos no tienen permitido aterrizar en América, con la excepción de Cuba y Venezuela.

Solo se permiten aterrizajes en casos de emergencia médica o técnica extrema, o para misiones diplomáticas específicas autorizadas previamente.

Los vuelos de repatriación de Rossiya operarán a partir del jueves 12 de febrero y recogerán a pasajeros rusos en La Habana y Varadero, mientras que Nordwind lo hará en Varadero, Holguín y cayo Coco, también desde la misma fecha.

Nordwind reembolsará el dinero de los billetes comprados a Cuba a los turistas que no hayan tenido tiempo de usarlos.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo puntualizó que, tras los vuelos de repatriación, los viajes a Cuba quedarán "temporalmente suspendidos".

Rusia es el tercer principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. La pérdida de esos clientes, de conjunto con las cancelaciones de vuelos a Cuba por parte de Air Canada, Westjet, Air Transat y Sunwing, de Canadá, dejan a la Isla sin más del 70% de sus turistas.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba