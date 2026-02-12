jueves 12  de  febrero 2026
COMUNICADO

Rusia pide a sus ciudadanos dejar de viajar a Cuba

El Ministerio de Desarrollo Económico pidió a los operadores turísticos rusos suspender la venta de viajes y servicios individuales en la Isla

Los turistas llegan a Viñales, provincia de Pinar del Río, Cuba.

Los turistas llegan a Viñales, provincia de Pinar del Río, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia recomendó el miércoles 11 de febrero a los turistas de ese país no visitar Cuba ante la crisis de combustible y el colapso económico que enfrenta la Isla, en tanto las aerolíneas de la nación euroasiática solo operarán vuelos de repatriación.

En una declaración oficial que menciona informes de la Embajada de Moscú en La Habana y la Agencia Federal de Transporte Aéreo rusa, el organismo recomendó que los rusos "se abstengan de viajar a ese país con fines turísticos hasta que la situación se normalice", reseña el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Un policía monta guardia frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 26 de mayo de 2023. 
DECLARACIONES

Rusia cataloga de "alarmante" posible bloqueo naval de EEUU para cambiar el régimen en Cuba
Exigen al canciller de Bolvia, Fernando Aramayo Carrasco, que rinda un informe oficial ante el Congreso
INFORME OFICIAL

Diputado pide al canciller de Bolivia que aclare al Congreso los vínculos con Cuba, Venezuela, Irán y Rusia

El Ministerio indicó además a los operadores turísticos y agentes de viajes rusos suspender la venta de viajes y servicios individuales en la Isla, aparte de informar a sus clientes sobre la situación actual y el procedimiento para modificar o reembolsar sus reservaciones.

Como consecuencia, Rossiya y Nordwind, las dos aerolíneas rusas que operan viajes a Cuba, anunciaron que solo realizarán vuelos de repatriación para los veraneantes que ya se encuentran en la Isla. Esas empresas suspenderán los vuelos debido a la imposibilidad de repostar sus aviones, informaron los servicios de prensa de las aerolíneas.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo informó que las partes rusa y cubana buscan "oportunidades alternativas para reanudar el programa de vuelos". No obstante, los aviones rusos no tienen permitido aterrizar en América, con la excepción de Cuba y Venezuela.

Solo se permiten aterrizajes en casos de emergencia médica o técnica extrema, o para misiones diplomáticas específicas autorizadas previamente.

Los vuelos de repatriación de Rossiya operarán a partir del jueves 12 de febrero y recogerán a pasajeros rusos en La Habana y Varadero, mientras que Nordwind lo hará en Varadero, Holguín y cayo Coco, también desde la misma fecha.

Nordwind reembolsará el dinero de los billetes comprados a Cuba a los turistas que no hayan tenido tiempo de usarlos.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo puntualizó que, tras los vuelos de repatriación, los viajes a Cuba quedarán "temporalmente suspendidos".

Rusia es el tercer principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. La pérdida de esos clientes, de conjunto con las cancelaciones de vuelos a Cuba por parte de Air Canada, Westjet, Air Transat y Sunwing, de Canadá, dejan a la Isla sin más del 70% de sus turistas.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Rusia intenta vender imposibilidad de "colaboración" interna en Cuba con EEUU

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

Rusia restringe el uso de Telegram

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Néstor, Rosa e hijos en una reunión privada con el papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo.
ENTREVISTA

Néstor Carbonell: "Que renazca, libre y soberana, la Cuba martiana con todos y para el bien de todos"

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

El general venezolano retirado Antonio Rivero ofrece declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
ANÁLISIS

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Te puede interesar

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Por Daniel Castropé
El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
Crisis

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá