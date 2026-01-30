viernes 30  de  enero 2026
Rusia intenta vender imposibilidad de "colaboración" interna en Cuba con EEUU

El Kremlin consideró "alarmantes" las informaciones sobre un posible bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen en la isla

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel, junto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ - El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, descartó que en Cuba haya traidores que colaboren con Estados Unidos como ocurrió en Venezuela con la captura del dictador Nicolás Maduro.

"En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente", dijo Nebenzia en declaraciones a la televisión rusa.

Maduro, cuya liberación es demandada por Moscú, era el principal aliado del Kremlin en América Latina, donde Cuba ocuparía el segundo lugar.

Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, que recibió a Maduro en el Kremlin en mayo de 2025, se ha cuidado mucho de criticar abiertamente al presidente de EEUU, Donald Trump.

El régimen de Cuba condenó este jueves la decisión de EEUU de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla, que constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU".

Rusia suministró a Cuba el año pasado unos 6,000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Recientemente, el Kremlin consideró "alarmantes" las informaciones sobre un posible bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen en la isla.

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió la pasada semana con el histórico líder cubano Raúl Castro en el marco de su visita a la mayor de las Antillas.

Kolokóltsev calificó "el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos".

Putin declaró recientemente en el Kremlin que Moscú se solidariza con "la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia" de La Habana.

Rusia, uno de los principales socios comerciales de la isla, firmó en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar con Cuba.

Rusia y aliados cierran filas en favor del Maduro

La operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano para capturar y trasladar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, con el propósito de que enfrenten cargos por terrorismo, narcotráfico y otros delitos ante la justicia estadounidense, desató una reacción inmediata entre los gobiernos aliados al chavismo, que cerraron filas para exigir la liberación del líder oficialista y denunciar la intervención.

Tras ser detenido mientras intentaba esconderse en su bunker de seguridad, ubicado dentro de su casa del cuartel militar de Fuerte Tiuna, Maduro ahora se encuentra en una cárcel de Nueva York, luego de la impactante incursión militar de la madrugada del 3 de enero, en la que Estados Unidos logró su captura.

Países como China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba, que mantenían vínculos cercanos con el régimen de Maduro, condenaron la operación.

FUENTE: Con información de EFE/ AFP/ Europa Press

