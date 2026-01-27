Rusia cataloga de "alarmante" posible bloqueo naval de EEUU para cambiar el régimen en Cuba

Un policía monta guardia frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 26 de mayo de 2023.

Rusia considera "alarmante" la posible imposición de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos para impedir la entrada de petróleo a Cuba, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en las que no mencionó ninguna intención de su Gobierno de enviar apoyo económico o militar a su aliado.

"Estamos leyendo muchas informaciones sobre este asunto. Es información alarmante", dijo Peskov, según la agencia rusa Interfax, reseña el portal web Diario de Cuba.

REPRESIÓN Cuba: Detienen a opositor Dagoberto Valdés en nueva escalada represiva contra la sociedad civil y la Iglesia

"Sabemos que nuestros camaradas cubanos están listos para defender sus intereses y su independencia", añadió, en aparente alusión a los ejercicios militares con armamento viejo y participación de civiles, incluidos ancianos, exhibidos por el régimen de Cuba.

Las declaraciones del portavoz presidencial ruso, que no incluyeron ningún anuncio de ayuda a La Habana frente al posible bloqueo, llegaron poco más de 15 días después de que el doctor en Historia y profesor universitario Viktor Kheifets afirmara que Moscú solo proporcionaría apoyo político a su aliado caribeño si el conflicto con Washington se agudizaba, al intervenir en el programa International Review, del canal Rossiya 24.

El investigador principal del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA RAS) señaló que, si Donald Trump decidiera imponer un bloqueo energético a Cuba, no estaba claro que Rusia enviaría barcos para romper ese bloqueo.

Eso requeriría, al menos, el acompañamiento militar de petroleros rusos, y, según él, es poco probable que se produzca, dadas las limitaciones de las fuerzas rusas y a que su atención está concentrada en otros frentes cercanos a sus fronteras. En otras palabras, la guerra de invasión que desató el Kremlin contra Ucrania en 2022.

La semana pasada, el medio estadounidense Politico publicó que Washington valora la imposición de un bloqueo naval que impida la llegada de petróleo a Cuba, entre las opciones para forzar un "cambio de régimen".

Asimismo, la Administración del presidente Donald Trump estaría buscando contactos dentro del Gobierno cubano que faciliten un acuerdo para poner fin al régimen comunista antes de que termine el año, según dijeron fuentes "familiarizadas con el asunto" citadas por el diario The Wall Street Journal.

Una semana después de que fuerzas estadounidenses extirparan a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, Trump advirtió a La Habana que no recibiría más petróleo ni dinero del que había sido su principal benefactor y que debía llegar a un acuerdo antes de que fuera tarde.

Moscú defiende sus inversiones en Venezuela

Peskov también se refirió este lunes a las relaciones de Rusia con Venezuela, cuyo Ejecutivo encabeza ahora Delcy Rodríguez como presidenta interina.

El portavoz del Kremlin afirmó que Moscú pretende continuar las relaciones con Caracas y recordó que hay inversiones rusas en el país caribeño.

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", aseguró el funcionario, según la agencia rusa TASS.

Para Caracas también es prioritario "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia", afirmó Peskov y añadió que "Moscú ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio".

Respecto a Rodríguez, Peskov dijo que el Kremlin "la conoce bien", una semana después de informar que el mandatario ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto conversar con ella por el momento.

EEUU advierte que continuará incautando buques petroleros que violen la cuarentena impuesta por Trump.

El Comando Sur de EEUU anunció el lunes que continuará deteniendo a los buques que violen la cuarentena impuesta por la Administración Trump en el Caribe, para impedir la transportación ilícita de petróleo llevada a cabo por la llamada "flota fantasma".

"Estos buques pusieron a prueba la determinación de Estados Unidos al participar en una red de transporte ilícito de petróleo que evadía las sanciones y apoyaba directamente a narcoterroristas y actores malignos. Todos fueron capturados por las fuerzas estadounidenses sin incidentes", afirmó la institución estadounidense en una publicación en X, en la que compartió imágenes de las embarcaciones incautadas hasta el momento.

"El Departamento de Guerra, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, se compromete a detener todos los petroleros de la flota fantasma que operan desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. La prioridad es proteger la Patria", subrayó.

Las operaciones llevadas a cabo por el Comando Sur para mitigar riesgos asociados a tráfico, contrabando y lavado de activos forman parte de la Estrategia de Defensa Nacional 2026 de EEUU, desclasificada recientemente.

FUENTE: Con información de AFP