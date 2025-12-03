miércoles 3  de  diciembre 2025
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Venezuela "es un lugar en el que Irán cuenta con presencia, y de esto no se habla lo suficiente", indicó Rubio

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció la presencia de Irán y del partido-milicia libanés Hezbolá en países de América Latina, pero más específicamente en Venezuela, y advirtió que esta supone un "peligro" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Así lo expresó durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News, en la que acusó al régimen venezolano de ser una "fuente de inestabilidad en toda la región" y de haber permitido a estos actores, y por extensión a la Guardia Revolucionaria de Irán, establecerse en su territorio.

Lee además
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
LUCHA ANTIDROGAS

Marco Rubio descarta incursión militar en México y reivindica el derecho de EEUU a operar en el hemisferio
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Propuesta de paz

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos

"Cerca de ocho millones de venezolanos han huido a países vecinos como resultado de las actividades del régimen. El país también es un lugar en el que Irán cuenta con presencia, y de esto no se habla lo suficiente", indicó.

En este sentido, señaló que "Irán muestra una clara hostilidad hacia Estados Unidos" y, además, "han plantado su bandera en el territorio venezolano". "El hecho de que (el dictador venezolano, Nicolás) Maduro se sienta amenazado por la presencia estadounidense en la región deja ver que está involucrado en el narcotráfico", sostuvo.

"Esto no lo decimos nosotros. Lo dice la imputación emitida por la justicia de Nueva York. Hasta que el presidente (estadounidense, Donald Trump) dijo algo, nadie hablaba de la relación entre Maduro y el negocio de las drogas", apuntó.

Sus palabras llegan después de que Estados Unidos haya incrementado sus acciones militares en el mar Caribe, donde ha realizado numerosos ataques contra narcolanchas.

Sin embargo, estas acciones han sido abordadas por Maduro como un intento de "hacer caer al régimen". Los regímenes de Irán y Venezuela hacen frente a fuertes paquetes de sanciones introducidos por Estados Unidos.

Embed

FUENTE: Con información de FOX News / EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Magnate tecnológico realiza millonaria donación a las "cuentas Trump" para cultura del ahorro de niños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

Te puede interesar

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. video
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses