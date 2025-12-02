Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

WASHINGTON.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , pidió este lunes implementar una "prohibición total de viajes" a todos los países que, a su juicio, están enviando a Estados Unidos inmigrantes que representan un riesgo para la seguridad pública.

El anuncio se produjo después de su reunión con el presidente Donald Trump , y fue difundido en un mensaje publicado en la red social X, donde la funcionaria republicana utilizó un tono especialmente duro contra ciertos grupos de inmigrantes.

"Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos", escribió Noem.

La funcionaria afirmó que algunos inmigrantes “drenan recursos” destinados a los ciudadanos estadounidenses y representan una amenaza directa.

Noem añadió que "nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses".

Su mensaje concluyó de forma categórica: "NO LOS QUEREMOS. NI UNO".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KristiNoem/status/1995642737618567676&partner=&hide_thread=false I just met with the President.



I am recommending a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.



Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign… — Kristi Noem (@KristiNoem) December 1, 2025

"Evaluación insuficiente"

El pronunciamiento surge tras un ataque ocurrido la semana pasada, cuando un inmigrante afgano presuntamente agredió a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Según Fox News, el sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien ingresó legalmente al país en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos, un programa de la administración Biden que permitió la entrada y reasentamiento de ciudadanos afganos tras la retirada de EEUU de Afganistán.

Noem criticó el proceso de selección y verificación de antecedentes del programa, afirmando que Lakanwal "no fue investigado adecuadamente". La funcionaria responsabilizó a la administración Biden por una "evaluación insuficiente" de afganos y otros ciudadanos extranjeros llegados durante ese periodo.

El caso ha reavivado el debate sobre la política migratoria y las medidas de seguridad en Estados Unidos, en momentos en que el Gobierno discute posibles cambios a los controles de ingreso y supervisión de personas provenientes de países considerados de alto riesgo.

FUENTE: Con información de redes sociales / Fox News