Médicos cubanos lanzan plataforma para registrar casos de arbovirus

La admisión por parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) de 33 muertes por arbovirosis , incluyendo 21 casos en la población infantojuvenil, no ha logrado apaciguar la desconfianza generalizada.

Esta cifra oficial ha exacerbado la crítica hacia la gestión del régimen cubano , acusado de mantener una estricta opacidad informativa. Como respuesta directa a este control, ha surgido una iniciativa ciudadana independiente impulsada por el Gremio Médico Cubano Libre con el objetivo de documentar la cifra real de víctimas de los brotes virales.

El Dr. Lucio Enríquez Nodarse, médico cubano exiliado, ha formalizado este desafío al anunciar la creación de un registro público independiente de fallecidos. El Dr. Enríquez Nodarse, quien previamente envió una comunicación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando la manipulación sistemática de datos en la isla, puso en marcha el sitio web cubafallecidos.com. La plataforma está diseñada para compilar la identificación y documentación de víctimas cuyos decesos sean sospechosos de estar relacionados con dengue, chikungunya u otros virus activos.

El propósito central del registro es generar evidencia cuantificable para sustentar la denuncia presentada ante la OMS. Esta comunicación ya expone que el Estado cubano ejecuta una política de ocultamiento deliberado de defunciones, alteración de diagnósticos y restricción de la vigilancia epidemiológica. La carta alerta sobre una situación de riesgo sanitario internacional, una crisis intensificada por la movilidad de viajeros y la coexistencia de los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus en el territorio nacional.

El sistema de salud, operado bajo el estricto control del régimen, emplea estrategias de subregistro, según la denuncia. Estas incluyen la inscripción de muertes por arbovirosis bajo la etiqueta de "fallo multiorgánico", la negación de acceso a pruebas de confirmación y la imposición de silenciamiento al personal sanitario sobre la verdadera incidencia de casos. La directriz es impedir la difusión de cualquier estadística que contradiga el discurso oficial.

El Dr. Enríquez Nodarse ha hecho un llamado a la acción cívica, solicitando a los cubanos que colaboren contactando a vecinos y familiares con pérdidas recientes para registrar los casos. La plataforma implementa medidas de verificación a través de un número de contacto privado. El objetivo es que este registro se convierta en una base de datos sólida y auditable ante los organismos internacionales, supliendo la carencia de datos transparentes por parte del Estado.

Este esfuerzo de documentación ocurre mientras medios de prensa extranjeros, incluyendo los de Canadá, uno de los principales países emisores de turismo, han incrementado su cobertura tras la confirmación, largamente negada, de muertes por chikungunya. El Gobierno de Canadá ha modificado sus avisos de viaje, informando sobre la presencia de un brote epidémico considerable y la situación de precariedad del sistema sanitario cubano. El marcado contraste entre la cifra de 33 fallecimientos admitida por el MINSAP y los múltiples reportes de colapsos hospitalarios y diagnósticos tardíos que circulan en la población sugiere la existencia de un subregistro masivo.

La comunicación a la OMS define la situación actual en Cuba como una "sindemia activa de chikungunya, dengue y, en menor medida, zika". Esta emergencia se ve agravada por problemas estructurales como la desnutrición, la escasez de medicamentos esenciales y la ausencia de control vectorial eficaz. Mientras el régimen cubano insiste en encuentros con "expertos" y evita proporcionar datos concretos o implementar medidas efectivas, la sociedad civil organizada trabaja para exponer la dimensión real de la crisis sanitaria que atraviesa la nación.

FUENTE: Redacción