Sanciones, flotas fantasma y poder: Por qué EEUU debe mantener su línea roja en Venezuela

Pero, contrario a la narrativa impulsada por algunos en la industria petrolera estadounidense incluyendo figuras como Harry Sargeant—China puede no ser la amenaza inmediata que se ha retratado. El verdadero error estratégico sería levantar las sanciones prematuramente, permitiendo que un régimen criminal se reagrupe, se rearme y reafirme su influencia regional.

¿Señal o rendición?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró recientemente que la producción petrolera de Venezuela se mantiene al “100 por ciento” a pesar de la revocación de licencias estadounidenses. Sin embargo, datos independientes cuentan otra historia. Según fuentes secundarias de la OPEP, Venezuela produjo aproximadamente 888.000 barriles diarios en abril de 2025—muy por debajo del relato oficial del régimen (OPEP, 2025).

De hecho, fue la administración Biden la que primero reabrió la puerta al sector petrolero sancionado de Venezuela al emitir la Licencia General 41 en noviembre de 2022, permitiendo a Chevron reanudar operaciones limitadas de extracción y exportación en asociación con PDVSA. Esta concesión, presentada como un gesto de buena fe para incentivar reformas democráticas, permitió de facto que una empresa estadounidense eludiera las sanciones mientras seguía vigente el embargo más amplio (Thompson Hine, 2025). El régimen de Maduro aprovechó esta apertura para reforzar su posición sin realizar concesiones políticas significativas, lo que llevó a una reimposición parcial de sanciones en 2024—un reconocimiento tácito de que la estrategia había fracasado.

La industria petrolera venezolana, aunque aún opera a un nivel moderado, enfrenta un cuello de botella logístico: la limitada capacidad de almacenamiento interno. Con compradores internacionales restringidos y refinerías estadounidenses y europeas fuera del panorama, PDVSA está cerca de alcanzar su capacidad máxima. Sin canales de exportación constantes, el régimen pronto se enfrentará a un excedente de crudo invendible, obligándolo a vender con fuertes descuentos a compradores de segunda categoría—muchas veces a través de intermediarios vinculados a China, Irán o firmas comerciales opacas. Esto no solo reducirá sus ingresos estatales, sino que representará otro desafío que paraliza aún más al régimen.

A pesar de las afirmaciones oficiales de que la producción es estable, muchos analistas y observadores creen que Venezuela produce mucho menos de lo que reporta. Esta escasez interna también afecta su capacidad para suministrar petróleo subsidiado a aliados clave como Cuba. México ha intervenido para cubrir ese déficit, enviando cargamentos a la isla, lo que plantea interrogantes sobre la complicidad regional en sostener regímenes autoritarios a través de la diplomacia energética.

La paciencia calculada de China

La estrategia de China es a largo plazo. A través de empresas mixtas con PDVSA y mecanismos de pago en crudo, Pekín ha expandido discretamente su presencia. Sin embargo, no lo hace gratis: utiliza la desesperación venezolana como palanca para obtener activos estratégicos. Mientras EEUU debate su coherencia política, China avanza.

Aunque el régimen venezolano puede ofrecer campos petroleros como herramienta de pago, la ley nacional impone una limitación: toda participación extranjera en producción debe realizarse a través de empresas mixtas donde PDVSA mantiene mayoría accionaria (Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2001). Esto limita el control operativo directo de China y genera fricción entre sus intereses comerciales y las restricciones legales soberanas.

Flotas fantasma y redes ilícitas

La supervivencia del régimen depende cada vez más de las flotas marítimas grises y negras: tanqueros que operan sin transpondedores, con registros falsificados y en alianza con actores sancionados como Irán y Rusia. Estas embarcaciones han sido clave para lavar crudo sancionado, evadir monitoreo marítimo y financiar operaciones estatales criminales a través de ventas encubiertas. No es comercio convencional—es evasión patrocinada por el Estado (FinCrime Central, 2025).

Recomendación estratégica

La administración Trump debe combinar sanciones paralizantes no solo contra Venezuela, sino contra aquellos países y entidades que permiten su supervivencia. Esto incluye sancionar puertos, aseguradoras y propietarios de buques que colaboren con operaciones ilícitas; aplicar sanciones secundarias a facilitadores turcos, chinos, rusos e iraníes; y desplegar capacidades navales y satelitales estadounidenses para interceptar esta actividad.

La administración estadounidense también debe revaluar la entrega de licencias a compañías como Chevron y operadores como Harry Sargeant, quienes han servido como intermediarios del régimen, facilitando ingresos, legitimidad y distorsionando la percepción de amenazas. Estos vínculos han generado escenarios falsos ante las agencias del gobierno de EEUU, socavando decisiones de política nacional y comprometiendo la seguridad hemisférica.

Aunque la administración Trump ha permitido oficialmente que Chevron permanezca en Venezuela bajo una autorización limitada —que prohíbe la producción y exportación de petróleo—, la justificación de que esto protege los intereses estadounidenses “sin brindar apoyo financiero al régimen de Maduro” suena vacía. En la práctica, esto representa una forma de dualidad geopolítica: una aplicación selectiva de las sanciones que favorece la preservación corporativa por encima de la coherencia política. Envía señales contradictorias a aliados, adversarios y al propio pueblo venezolano. Si el objetivo es asfixiar económicamente al régimen, Estados Unidos no debería al mismo tiempo mantener a sus propias empresas energéticas estacionadas dentro del mismo sistema que ayuda a sostenerlo—por inactivas que parezcan sus operaciones.

Conclusión

Esto no es solo sobre Venezuela—es sobre la seguridad del hemisferio. La pérdida de credibilidad de EEUU en América Latina empodera a autócratas y rivales. Las sanciones no deben relajarse—deben reforzarse. La alternativa es un régimen criminal en Caracas actuando como proxy de potencias que buscan desafiar a EEUU en su propio vecindario.

Referencias

FinCrime Central. (2025, 22 de mayo). Iranian oil smuggling & the shadow fleet. https://fincrimecentral.com/iranian-oil-smuggling-shadow-fleet-sanctions/

OPEP. (2025). Informe Mensual del Mercado Petrolero – Abril 2025. Organización de Países Exportadores de Petróleo. https://www.opec.org/opec_web/es/publications/338.htm

Thompson Hine LLP. (2025, 28 de marzo). Reversing the Biden Administration: OFAC Announces the Wind Down of Venezuela General License 41. https://www.thompsonhine.com/insights/alerts/2025-03-28-reversing-the-biden-administration-ofac-announces-the-wind-down-of-venezuela-general-license-41

Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial Nº 37.323, República Bolivariana de Venezuela (2001). https://www.pdvsa.com/images/pdf/leyhidrocarburos.pdf

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).