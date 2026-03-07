sábado 7  de  marzo 2026
Béisbol

China Taipéi aplasta a República Checa y establece récord de bases robadas en el Clásico Mundial de Béisbol

China Taipéi derrotó 14-0 a Chequia en el Clásico Mundial de Béisbol, estableciendo un récord con ocho bases robadas en un solo juego

El taiwanés Stuart Fairchild conecta un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Taiwán y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 7 de marzo de 2026.&nbsp;

Yuichi YAMAZAKI / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

China Taipéi consiguió su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar con autoridad 14-0 a República Checa national baseball team en el Tokyo Dome.

El conjunto asiático protagonizó una explosión ofensiva y estableció un récord histórico del torneo al robar ocho bases en un solo partido, dominando el encuentro que terminó en siete entradas por la regla de nocaut.

Con este resultado, China Taipéi suma su primer triunfo en el Grupo C, mientras que República Checa quedó con marca de 0-3.

Presión desde la primera entrada

China Taipéi rompió rápidamente su sequía ofensiva en el torneo durante la primera entrada.

Con dos corredores en base y un out, el equipo ejecutó con éxito un doble robo de base que generó problemas para la defensa checa. El receptor Martin Cervenka realizó un tiro errático hacia la línea de tercera base, lo que permitió que Cheng anotara la primera carrera mientras Stuart Fairchild avanzaba hasta tercera.

Poco después, Yu Chang conectó un sencillo productor que amplió la ventaja.

Grand slam de Fairchild abre el partido

El momento decisivo llegó en la segunda entrada, cuando Stuart Fairchild conectó un jonrón con las bases llenas, ampliando la ventaja y prácticamente sentenciando el encuentro.

La ofensiva de China Taipéi siguió produciendo carreras durante el resto del partido.

Yu Chang continuó con su gran actuación al conectar un sencillo de dos carreras en el cuarto inning, y más tarde añadió otro hit impulsor en la sexta entrada para consolidar la victoria.

Récord histórico en las bases

Además de la contundente victoria, China Taipéi dejó una marca histórica en el torneo.

El equipo logró ocho bases robadas, la mayor cantidad registrada en un solo juego en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, reflejando una estrategia agresiva en las bases que desestabilizó por completo a la defensa checa.

El resultado mantiene vivas las aspiraciones de China Taipéi en el Grupo C, mientras que Chequia queda al borde de la eliminación tras sufrir su tercera derrota consecutiva en el torneo.

Presidente electo de Chile pone fin al traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

La integridad comercial: el algoritmo de la confianza en la era del chip

Con nuevo jonrón de Ohtani, Japón supera con apuros a Corea del Sur en el Clásico Mundial

El comisionado de Miami Joe Carollo durante una rueda de prensa el martes 15 de julio de 2025.
PUNTO FINAL

Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de Joe Carollo en caso Ball & Chain

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

