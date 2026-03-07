China Taipéi aplasta a República Checa y establece récord de bases robadas en el Clásico Mundial de Béisbol

El taiwanés Stuart Fairchild conecta un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Taiwán y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 7 de marzo de 2026.

China Taipéi consiguió su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar con autoridad 14-0 a República Checa national baseball team en el Tokyo Dome.

El conjunto asiático protagonizó una explosión ofensiva y estableció un récord histórico del torneo al robar ocho bases en un solo partido, dominando el encuentro que terminó en siete entradas por la regla de nocaut.

Con este resultado, China Taipéi suma su primer triunfo en el Grupo C, mientras que República Checa quedó con marca de 0-3.

Presión desde la primera entrada

China Taipéi rompió rápidamente su sequía ofensiva en el torneo durante la primera entrada.

Con dos corredores en base y un out, el equipo ejecutó con éxito un doble robo de base que generó problemas para la defensa checa. El receptor Martin Cervenka realizó un tiro errático hacia la línea de tercera base, lo que permitió que Cheng anotara la primera carrera mientras Stuart Fairchild avanzaba hasta tercera.

Poco después, Yu Chang conectó un sencillo productor que amplió la ventaja.

Grand slam de Fairchild abre el partido

El momento decisivo llegó en la segunda entrada, cuando Stuart Fairchild conectó un jonrón con las bases llenas, ampliando la ventaja y prácticamente sentenciando el encuentro.

La ofensiva de China Taipéi siguió produciendo carreras durante el resto del partido.

Yu Chang continuó con su gran actuación al conectar un sencillo de dos carreras en el cuarto inning, y más tarde añadió otro hit impulsor en la sexta entrada para consolidar la victoria.

Récord histórico en las bases

Además de la contundente victoria, China Taipéi dejó una marca histórica en el torneo.

El equipo logró ocho bases robadas, la mayor cantidad registrada en un solo juego en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, reflejando una estrategia agresiva en las bases que desestabilizó por completo a la defensa checa.

El resultado mantiene vivas las aspiraciones de China Taipéi en el Grupo C, mientras que Chequia queda al borde de la eliminación tras sufrir su tercera derrota consecutiva en el torneo.