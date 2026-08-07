Se eleva a 141 el número de fallecidos en las olas migratorias en Ceuta y Melilla

Hubo fallecidos durante la violencia en la crisis migratoria que efectivos del Ejército y la Guardia Civil española intentaron frenar cerca de la frontera con Marruecos, en el enclave español de Ceuta.

RABAT .- A una semana de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla , la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó este viernes que suman 141 los fallecidos , hasta ahora, en las olas de migrantes que irrumpieron en las ciudades autónomas de España, fronterizas con Marruecos , el 30 de julio pasado.

La asociación, principal ONG defensora de derechos humanos del país, dio a conocer la cifra en una rueda de prensa, junto con la Coordinadora Europea para los Derechos Humanos en Marruecos (CEDHM), mientras persistían los llamados por redes sociales a nuevas incursiones para el 15 de agosto, se informó.

La presidenta de la AMDH, Souad Brahma, afirmó que las autoridades marroquíes han detenido en forma preventiva a 111 personas por su presunta relación con los enfrentamientos en el ingreso repentino e intento de entrada masiva de más de 60,000 migrantes a Ceuta y Melilla, en su mayoría marroquíes.

Detalló que 51 personas fueron arrestadas en Tetuán, localidad situada a 45 kilómetros al sur de Ceuta, cinco de ellas menores de edad, y que otras 52, entre ellas 58 menores de edad, fueron detenidas en Nador, cerca de Melilla.

Investigación de crisis migratoria

La activista criticó el papel de Marruecos como "gendarme de Europa" y denunció que el país pretenda abordar el fenómeno migratorio exclusivamente desde una perspectiva de seguridad, y exigió una investigación “independiente y transparente”.

Cuestionó a la Unión Europea (UE) por su “indiferencia” ante las violaciones de los derechos de los migrantes “cometidas por las autoridades marroquíes”, indicaron los reportes.

Este viernes, el gobierno de Ceuta informó que 1,100 menores migrantes formaron parte de las olas migratorias, de los cuales 528 menores, entre hembras y varones, ya están identificados. Pero no podrían ser tutelados ni devueltos por su condición, indicó sin suministrar más detalles.

Cifras de muertes en Marruecos

Por su parte, el presidente de la AMDH en Tetuán, Achraf Mimoune, aseguró que la cifra oficial de 11 muertos en territorio marroquí, que fue anunciada por el Ministerio del Interior el domingo pasado, "no está actualizada".

El activista precisó que en la morgue de la ciudad hay 21 cadáveres, de los cuales 11 son marroquíes y otros 10 de nacionalidades extranjeras.

El activista agregó que su organización trata de verificar otros datos relativos a la morgue de Tánger, donde "habría otros 17 cadáveres", según aseguró.

Esta cifra de fallecidos se añade a los 75 cadáveres que dijo el gobierno de España fueron rescatados y que el Instituto de Medicina Legal eleva a 82, según sus cómputos.

Migrantes sin recibimiento oficial

En sus declaraciones, Mimoune lamentó que durante la devolución de los migrantes que entraron a Ceuta no hubo ninguna institución oficial marroquí que les recibiera o que les proporcionara al menos atención sanitaria, los orientara o contactara con las familias de los desaparecidos.

"Nosotros permanecimos hablando con esas familias y estas no encontraron a ningún responsable oficial que les ofreciera información", subrayó.

También destacó que alrededor de 3,500 jóvenes todavía permanecen en los bosques y en distintos barrios de Ceuta. "Se encuentran en una situación inhumana y sus vidas corren peligro", precisó.

En Alcazarquivir, a 180 kilómetros al sur de Ceuta, fueron interceptados por la Gendarmería Real marroquí siete menores procedentes de Casablanca y Rabat que intentaban llegar a la ciudad autónoma española, según afirman periodistas.

FUENTE: Con información de EFE