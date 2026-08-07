Medellín celebra con fuegos artificiales fin de era Petro

MEDELLÍN.- La medianoche de este jueves, Medellín, departamento de Antioquía celebró el fin a la era de Petro con fuegos artificiales. Se lanzaron los artefactos pirotécnicos en distintos sectores de la capital.

Una ciudad iluminada le dio la bienvenida al mandato de Abelardo De la Espriella, presidente entrante que asume el poder hoy, en Cali, con una serie de manifestaciones espontáneas que incluyeron, además, caravanas de vehículos, música y concentraciones callejeras.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, en las que numerosos usuarios compartieron videos de los festejos y mensajes de apoyo al cambio de gobierno.

Petro y su gabinete se despide con desfile

Tras cuatro años del controversial mandato de Petro, en su última noche como presidente no ofreció el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores, quizá porque ha prometido volver como jefe de la oposición, después de tomar unas vacaciones.

Petro aprovechará que, De la Espriella y el Congreso, con el que no tuvo las mejores relaciones, estarán hoy en Cali, a unos 450 kilómetros de distancia, para salir de la Casa de Nariño a mediodía en un desfile que atravesará la Plaza de Armas, que conecta las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, acompañado por su gabinete ministerial.

El presidente saliente y el entrante nunca se reunieron para hablar de la transferencia del poder, lo que ha dificultado el cambio de gobierno, y De la Espriella ya anunció que no pisará la Casa de Nariño, que convertirá en un museo, porque gobernará desde las regiones, principalmente en Barranquilla, Cali y Medellín.

Petro será despedido con un acto protocolario que incluirá la participación de la Guardia Presidencial.

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FUENTE: Con información de EFE/El Debate