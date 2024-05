Se intensifica el impase diplomático entre Argentina y España

BUENOS AIRES.- La tensión diplomática entre Argentina y España se avivó este fin de semana y amenaza con escalar de nivel, luego de que en un acto de Vox, en Madrid, el mandatario Javier Milei se refiriera a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , como "corrupta", y que este último exigiera una disculpa al Jefe de Estado del país sudamericano y asegurara que de no producirse habrá una respuesta a la altura de España.

“No saben qué tipo de sociedad y país puede producir (el socialismo) y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, dijo en referencia al período en el que el presidente del gobierno español reflexionó acerca de su continuidad en el cargo luego de las acusaciones corrupción contra su esposa.

Sus comentarios provocaron que el gobierno español llamara a consultas a la Embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso, y calificara la situación como el momento más grave de las relaciones entre ambos países.

Sánchez, quien ha exigido una rectificación pública a Milei, dijo el lunes que las declaraciones de Milei “no estuvieron a la altura” de un jefe de Estado y planteó que la reacción de su gobierno será acorde “a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen” a los dos países.

En respuesta a esas declaraciones, Milei reposteó el mensaje que realizó uno de sus seguidores en X— autodenominado “Traductor", en el que afirmó que se sentía violentado “por los repudiables discursos de odio que han repetido sistemáticamente los intolerantes funcionarios de @sanchezcastejon" contra Milei. Además pidió por ello disculpas.

Además, Milei escribió en la misma red social: "¡Hola a todos! Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas".

En defensa de Milei

Funcionarios argentinos defendieron al mandatario.

El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que Milei no tiene por qué pedir disculpas por sus comentarios y que, en todo caso, debería ser el gobierno español el que lo haga por el “sinfín” de "ataques” que ha lanzado desde hace semanas contra el líder de Libertad Avanza.

Adorni sostuvo que lo ocurrido no supone un conflicto diplomático y que la relación entre los pueblos “está muy por encima” de lo que consideró discrepancias personales.

“Lo que hicimos fue, sin mencionar a nadie, hablar de corrupción y se sintieron ofendidos”, dijo Adorni en una rueda de prensa.

"Todo recae sobre una reacción menor de nuestro presidente; pero no nos olvidemos que el origen de todo esto fue una catarata de insultos del gobierno español que no ha pedido disculpas... y nos siguen tratando de odiadores, de antidemocráticos y de gente que no respetamos las formas, cuando somos todo lo contrario", afirmó Adorni.

El portavoz recalcó que el conflicto entre los dos países comenzó el 3 de mayo cuando el ministro español de Transporte, Oscar Puente, sugirió que Milei consumía drogas al afirmar que habría “ingerido sustancias”.

A partir de ahí, según Adorni, se produjo una ola de ataques por parte de otros ministros españoles y del propio Sánchez contra el Ejecutivo argentino.

Los comentarios de Milei en su reciente estadía en España reavivaron la tormenta diplomática entre Buenos Aires y Madrid, que se había atenuado luego de que el ministro Puente disminuyera la tensión y el portavoz presidencial argentino diera el tema por terminado.

Adorni también restó importancia a los cuestionamientos del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, a las palabras de Milei. "No son más que opiniones que no afectan a los pueblos, a las inversiones”, apuntó.

Mientras se sucedían estos dimes y diretes, la Presidencia argentina confirmó este lunes que Milei mantiene su plan de viajar nuevamente a Madrid el próximo 21 de junio, para recibir un premio del grupo de estudios liberales Instituto Juan de Mariana por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad". El acto se llevará a cabo en el Casino de Madrid.

Milei contra los socialistas

En Argentina, políticos de la oposición, como es de suponer, apuntaron contra Milei.

Otros opositores reprocharon a Milei después de que tachara al presidente Gustavo Petro de “asesino terrorista”, en referencia a su pasado como miembro del M19, una extinta guerrilla izquierdista. Ello derivó en el anuncio de Bogotá de que iba a expulsar a los diplomáticos argentinos y en el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires. Finalmente ambos países superaron sus diferencias.

El mandatario argentino también ha mantenido fuertes cruces verbales con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Los tres anteriores presidentes son socialistas, ideología que Milei ha rechazado con vehemencia en todos los espacios públicos en los que ha participado, desde eventos hasta programas de radio y televisión.

Milei se dio a conocer y llegó a la Presidencia precisamente por su lucha contra el comunismo y los socialistas con sus acciones autoritarias y retrógradas que en la historia universal sólo han generado extrema pobreza, miseria para la clase media y trabajadora, desastres económicos, control gubernamental y divisiones sociales y políticas. Ejemplos sobran, y uno de ellos es la propia Argentina con el peronismo primero y luego el kirschnerismo que se apoderó del poder y destruyó económica, política y socialmente al país.

Argentina tuvo una inflación en 2023 de 133, 49% y en 2022 de 72,4% con una deuda externa total de 285.951 millones de dólares y una deuda pública del 84,6% del Producto Interno Bruto. Todo se traduce en que más del 70% de la población argentina vive en la pobreza y la extrema pobreza. Ese ha sido "el logro del socialismo de los Kirschners en Argentina" y en todos los rincones en que se ha implantado.

Por estas razones es que Milei llegó a la Casa Rosada. Hasta ahora los organimos internaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han elogiado la labor económica de Milei en apenas unos meses en el poder. Todas coninciden en que ahora Argentina marcha por un buen camino y

Defensa del capitalismo occidental

En sus tres días de visita en Madrid, Milei no mantuvo encuentros oficiales pero sí se vio en varias con el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a quien calificó como su “amigo”.

La esposa de Sánchez ha sido blanco de críticas de Vox y otros dirigentes de la derecha española a raíz de que fue objeto de una pesquisa legal tras la denuncia del grupo conservador Manos Limpias de que habría utilizado su posición para influir en acuerdos empresariales. Más tarde, Manos Limpias reconoció que la demanda se basaba en reportes de medios y la fiscalía española indicó que debía desestimarse.

En el encuentro de ultraderechistas en el que Milei fue recibido como una estrella participaron la líder de la Agrupación Nacional de Francia, Marine Le Pen; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el premier de Hungría, Viktor Orbán, entre otros. El acto tuvo lugar en vísperas de los comicios del Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio en los 27 países de la Unión Europea y en los que los analistas esperan un crecimiento de la extrema derecha.

