Se intensifica violencia política, atentan contra congresista opositor y sale ileso

BOGOTÁ. – En otro hecho de violencia política en Colombia , el congresista opositor Julio César Triana fue víctima de un atentado por parte de un grupo irregular armado, cuando se trasladaba con su equipo por una vía de La Plata, en el departamento de Huilla, en el sur del país.

La camioneta que ocupaban fue interceptada por los irregulares y al no detenerse recibió 10 impactos de bala de fusiles y pistolas de alto calibre, pero gracias al blindaje del vehículo Triana y otros cinco ocupantes resultaron ilesos en el ataque.

De acuerdo con los reportes, los atacantes fueron identificados como presuntos miembros de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por las autoridades. Portaban brazaletes y otros distintivos de los grupos guerrilleros.

El suceso ocurrió el miércoles 13 de agosto, día en que se realizaban las exequias del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien también fue víctima de la violencia política el 7 de junio pasado, en un atentado que la sociedad colombiana exige no quede impune.

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, cuenta detalles del atentado que sufrió en Huila.

Nuevo atentado contra opositor

Triana, del partido opositor Cambio Radical, dio a conocer los hechos a través de sus redes. “Nos acaban de disparar con fusil y pistola,”, afirmó, y relató la angustia que sintió al ser víctima del atentado que va sumando el clima de violencia política en el país.

“No habían detenido el tráfico, no estaban en un retén, y de un momento se abalanzan a la vía, en fracción de segundos lo que vemos es que estos tipos con fusil inician a dispararle al vehículo por todos lados, pero especialmente impactaron el lugar donde yo venía sentado, que es el hogar del copiloto al lado del conductor. Allí se dieron la mayor parte de impactos, hablan de ocho a 10 impactos", declaró luego a una radio colombiana.

Indicó que Huila vive bajo el asedio del disidente de las FARC, Iván Morisco, frente a la indiferencia del gobierno de Gustavo Petro.

Violencia política sin contención

El diputado Triana aseguró por sus redes que en varias ocasiones solicitó a la Unidad de Protección medidas de seguridad hacia su persona, pero “todas ellas fueron negadas”. Incluso, dijo que una de ellas fue “trasladada por la misma Comisión de Interamericana de Derechos Humanas.

Su partido Cambio Radical denunció el atentando por la cuenta X y responsabilizó directamente al gobierno de Petro por la vida del congresista.

“Pensar diferente no puede ser motivo para silenciar la voz ni la vida de los colombianos”, señaló en alusión a la violencia política contra políticos que adversan a Petro y que ha quedado de manifiesto en distintas instancias de su gobierno.

En fecha reciente, los colombianos manifestaron en las calles contra la condena de 12 años dictada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso irregular de 12 años y que ha sido cuestionado incluso por la Procuraduría General.

El 12 de agosto pasado, el organismo judicial solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la condena de primera instancia debido a vacíos e inconsistencias de las pruebas en contra del expresidente.

Fuerzas democráticas han denunciado la pretensión de Petro de dejar avanzar la violencia política para justificar una posible suspensión de las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán en marzo y mayo de 2026.

Hoy, nuestro representante a la Cámara Julio César Triana, saliendo del municipio de La Plata – Huila, fue víctima de un atentado. Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro. Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la…

