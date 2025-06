¿Se prepara China para tomar el control total de las telecomunicaciones cubanas?

ETECSA ha declarado que los incrementos responden a “altos costos de mantenimiento de la red”, una justificación cuestionable en un país sumido en su peor crisis económica en tres décadas. Esta narrativa, sin embargo, podría estar sirviendo como pantalla técnica para justificar la intervención extranjera en un sector estratégico. Específicamente, la intervención del Partido Comunista Chino (PCCh) mediante sus empresas estatales Huawei y ZTE, ambas sancionadas por Estados Unidos por espionaje y robo de propiedad intelectual (U.S. Department of Commerce, 2022).

El andamiaje chino en Cuba

Desde hace más de una década, China ha desplegado una sofisticada red de equipos, sistemas y plataformas en la isla. A continuación, se presenta un inventario técnico documentado por investigaciones abiertas y análisis de inteligencia:

Servidores y plataformas Huawei/ZTE en nodos principales de ETECSA, utilizados para monitorear tráfico y almacenar metadatos de usuarios.

Red GPON (Gigabit Passive Optical Network) distribuida por Huawei, que permite el acceso profundo al historial de navegación del usuario final (Freedom House, 2023).

Estaciones base móviles 3G y 4G de ZTE, operativas en La Habana, Santiago, Santa Clara y zonas militares restringidas.

Equipos de inspección profunda de paquetes (DPI), routers backbone, y firewalls avanzados fabricados por Huawei, ideales para censura masiva y control de contenido (Le Monde Diplomatique, 2022).

Sistemas de videovigilancia, análisis facial y monitoreo remoto en coordinación con la tecnología de "ciudades seguras" usada por China en Venezuela, Bolivia e Irán (Grossman et al., 2023).

Todo este sistema no solo permite vigilancia interna, sino que puede ser utilizado para operaciones de inteligencia ofensiva contra EEUU y aliados regionales.

¿Por qué Cuba?

La ubicación geográfica de Cuba convierte a la isla en una plataforma ideal para el espionaje electrónico chino. Desde Bejucal, una de las bases SIGINT más activas, los chinos pueden interceptar señales de radar, telecomunicaciones y satélites estadounidenses a tan solo 90 millas de Florida. Según el Pentágono, ya hay al menos 12 instalaciones de inteligencia electrónica chinas activas en territorio cubano (Office of the Director of National Intelligence [ODNI], 2024).

Además, Cuba posee reservas significativas de níquel y cobalto, minerales críticos para la transición energética y la producción de semiconductores, baterías y armamento moderno. China busca controlar este recurso como parte de su estrategia de dominación de cadenas de suministro globales (U.S. Geological Survey, 2023).

Cuba como zona piloto del autoritarismo digital

La isla se ha convertido según expertos en un laboratorio del “modelo chino de control digital”. Nuestro think tank ha descrito y acuñado el uso del término ‘portaaviones’ geopolítico de espionaje” para describir a Cuba, desde el cual el régimen viene replicando técnicas de censura, vigilancia y represión digital que Pekín ha exportado a regímenes aliados. Cuba, Venezuela y Nicaragua forman el llamado “eje digital del autoritarismo latinoamericano”, todos con infraestructura crítica provista por empresas chinas.

Este modelo incluye:

Supervisión permanente de redes sociales.

Bloqueo de portales de noticias independientes.

Interrupción selectiva del servicio durante protestas.

Vigilancia de opositores, activistas y periodistas mediante tecnologías de reconocimiento facial (Freedom House, 2023).

Riesgos para la seguridad nacional de EEUU

La presencia de empresas como Huawei y ZTE no es neutral ni meramente comercial. Según el FBI, ambas actúan como “extensiones de la inteligencia militar china” y su presencia en telecomunicaciones latinoamericanas representa una amenaza directa (Federal Bureau of Investigation, 2022).

Desde Cuba, estas plataformas podrían facilitar:

Intercepción de comunicaciones diplomáticas y militares de EEUU.

Vigilancia a contratistas estadounidenses en el Caribe.

Acceso a redes logísticas, portuarias y de energía vinculadas al Comando Sur.

Ataques de pulso electromagnético (EMP) desde territorio cubano, según advierten fuentes de defensa (Department of Defense, 2025).

¿Una “crisis de los misiles” digital?

Lo que estamos presenciando hoy recuerda, en versión silenciosa, a la crisis de los misiles de 1962. Solo que ahora los misiles no son balísticos, sino cibernéticos. Y el adversario no es Moscú, sino Pekín. La diferencia es que los sistemas de vigilancia y control no requieren lanzaderas visibles ni plataformas móviles. Se esconden en centros de datos, routers, cables submarinos y estaciones de radiocomunicación.

¿Qué debe hacer EEUU?

El Gobierno estadounidense no puede seguir reaccionando con lentitud ante esta creciente amenaza en su vecindad inmediata. Desde MSI² recomendamos:

Imponer sanciones específicas a funcionarios de ETECSA y operadores militares vinculados al despliegue de tecnologías chinas en la isla.

Crear una Fuerza de Tarea Hemisférica de Ciberdefensa, liderada por CYBERCOM y con participación de aliados como Colombia, Brasil y República Dominicana.

, liderada por CYBERCOM y con participación de aliados como Colombia, Brasil y República Dominicana. Cerrar la puerta al financiamiento externo indirecto de ETECSA a través de remesas disfrazadas de pagos por servicios digitales.

Exigir auditorías tecnológicas multilaterales, en colaboración con la OEA y el BID, sobre las redes críticas en la región.

Presencia confirmada y en expansión

De acuerdo con fuentes del Pentágono y análisis corroborados por MSI², existen al menos 12 locaciones operativas o en fase avanzada de inteligencia electrónica (SIGINT) en el territorio cubano bajo asistencia técnica o control directo de la República Popular China.

Entre las bases más activas se encuentran:

Bejucal: Principal estación de escucha de señales espaciales, radar y comunicaciones, modernizada con tecnología de triangulación satelital.

Calabazar y Wajay (La Habana): Sitios logísticos de microondas, repetidores de fibra óptica y torres de radiocomunicación que sirven como nodos secundarios.

El Salao (Santiago de Cuba): Plataforma de intercepción extendida con nuevas matrices de antenas circulares visibles por satélite desde 2023.

Mariel (Artemisa): Punto estratégico con infraestructura dual de telecomunicaciones y conexión portuaria clave.

Cienfuegos, Matanzas e Isla de la Juventud: Áreas de cobertura marítima y vigilancia costera con capacidades de intercepción regional.

Santiago de las Vegas y San Antonio de los Baños: Zonas cercanas a instalaciones militares donde se ha documentado la instalación de equipos de transmisión de alta frecuencia.

Según el MSI², estas instalaciones pueden captar tráfico diplomático, comercial y militar estadounidense, afectando directamente la seguridad del Comando Sur, instalaciones de contratistas de defensa e inteligencia de EEUU y de aliados regionales.

El The Wall Street Journal (junio 2023) confirmó que China ofreció inversiones multimillonarias al régimen cubano para asegurar acceso permanente a estas plataformas, consolidando su presencia tecnológica y de inteligencia en el hemisferio occidental.

Según informes de inteligencia publicados por el WSJ, China ofreció miles de millones en apoyo financiero a cambio de instalar estas plataformas de espionaje en la isla (WSJ, junio 2023).

La dependencia tecnológica de ETECSA

Las redes de telecomunicaciones cubanas están ampliamente controladas por Huawei y ZTE :

Sistemas de fibra óptica GPON para vigilancia pasiva

para vigilancia pasiva

Routers y cortafuegos con inspección profunda de paquetes (DPI) para censura de contenido

para censura de contenido

Estaciones base 3G/4G desplegadas en ciudades clave y zonas militares



Sistemas de vigilancia facial y monitoreo urbano, similares a los empleados por China en Venezuela e Irán

Dependencia de la Ruta de la Seda Digital y deuda estratégica

Cuba firmó memorandos de entendimiento (MOUs) con China en 2018 y 2021 para participar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).

Pekín perdonó más de $6,000 millones de deuda cubana en 2011 y reestructuró pagos posteriores en 2015 y 2023, condicionando nuevas inversiones en telecomunicaciones, energía y logística.

y reestructuró pagos posteriores en 2015 y 2023, condicionando nuevas inversiones en telecomunicaciones, energía y logística. Según el informe 2024 del Departamento de Defensa de EEUU, la llamada Ruta de la Seda Digital incluye inversiones en torres 5G/6G, cables submarinos, centros de datos y redes de comando y control con posibles usos militares.

Fusión militar-civil y guerra cibernética

El EPL (Ejército Popular de Liberación) ha reorganizado sus operaciones cibernéticas bajo una nueva Fuerza de Apoyo de Información (ISF), encargada de garantizar operaciones digitales en el extranjero.

Los objetivos estratégicos chinos para 2027 incluyen el dominio en "guerras inteligenciadas" (intelligentized warfare) y supremacía electromagnética.

. La Ruta de la Seda Digital busca exportar tecnologías de vigilancia masiva y represión con inteligencia artificial, replicando el modelo autoritario chino en países vulnerables.

UCI: El cerebro cibernético de Cuba

La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en La Habana entrena equipos de guerra cibernética con apoyo metodológico chino.

Estos equipos, conocidos como "Red Teams", operan con tácticas cibernéticas similares a las del EPL, participando en:

Vigilancia digital de opositores



Manipulación de redes sociales



Robo de propiedad intelectual mediante plataformas chinas

Conclusión estratégica para EEUU

A solo 90 millas de la costa de Florida, la infraestructura tecnológica instalada por China en Cuba representa un riesgo directo para EEUU:

Intercepción de comunicaciones diplomáticas y militares

Intrusión cibernética a sistemas del Comando Sur y redes logísticas regionales

Interoperabilidad del equipo chino en Cuba con el equipo de telecomunicaciones de Huawei y ZTE presente en torres, nodos y antenas de comunicaciones en las cercanías de bases militares de EEUU, que aún no ha sido removido y reemplazado, a pesar de un mandato federal ("Rip and replace").

Potencial para ataques electromagnéticos o de denegación de servicios (DDoS) lanzados desde suelo cubano

Diagnóstico: Cuba ya no es un actor soberano en el ámbito digital. Es hoy una plataforma satelital de China, un ‘portaaviones de espionaje’ al servicio de su estrategia de guerra híbrida contra los intereses democráticos del hemisferio.

Conclusión

La narrativa de “costos de mantenimiento” con la que ETECSA intenta justificar las tarifas abusivas, esconde una verdad más inquietante: el régimen castrista está allanando el camino para que China asuma el control operacional de las telecomunicaciones cubanas.

De concretarse esta cesión digital, Estados Unidos no solo perdería el acceso a un flanco estratégico clave en el Caribe, sino que permitiría a su principal adversario geopolítico operar libremente desde su patio trasero. Ya no es tiempo de advertencias. Es tiempo de actuar.

