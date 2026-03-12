Minerales estratégicos: EEUU se asegura de que Venezuela sea un socio confiable

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.

CARACAS . La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China va más allá de lo comercial, para la administración Trump significa un asunto de seguridad nacional . De ahí, que se asegura de que Venezuela sea un socio confiable para proveer de los minerales estratégicos y tierras raras que son necesarios para el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial.

Más allá del petróleo, el interés del Gobierno de Washington está centrado en el sector minero y sus intenciones es dejar fuera del juego a China que se ha perfilado como un gigante en esta materia.

Ya en enero de 2026, a pocos días de la captura de Nicolás Maduro y su extradición a suelo norteamericano, la administración Trump dejó en claro que su objetivo no solo era el petróleo.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, describió al sector minero venezolano como “gran historia minera que se ha oxidado” y agregó que Trump estaba dispuesto a repararlo. Así que pusieron manos en la obra con el sector público y privado venezolano.

Ya para el 9 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó con urgencia en primera discusión la Ley de Minas, que derogará la norma jurídica que data de 1999.

No en vano, en Caracas, Venezuela, se recibió la visita del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, el 11 de febrero. El encuentro fue con Delcy Rodríguez, recién reconocida por la Casa Blanca como jefa del Estado ante tribunales y el otorgó la representación legal de Venezuela.

Luego, a inicios de marzo aterrizó en Maiquetía- zona del litoral cercano a Caracas y donde funciona el aeropuerto internacional- el secretario del Interior, Doug Burgum, para revisar la agenda energética.

Uno de los resultados de las visitas, fue la venta, el 6 de marzo, de oro a través de la empresa Minerven a EEUU. El cargamento fue valorado en 100 millones de dólares. Esta venta formó parte de la autorización de las licencias destinadas a permitir el flujo de minerales críticos y metales preciosos desde Venezuela.

Burgum declaró que: “Venezuela cuenta con 500 mil millones de dólares en recursos de oro, pero también tiene otros minerales como la bauxita para el aluminio, que necesitamos para la defensa y bienes de consumo. También tiene recursos de carbón que pueden utilizarse para generar energía”.

¿Qué hay con los minerales estratégicos?

El subsuelo venezolano, sobre todo al sur en el estado Bolívar, es rico en esos minerales estratégicos o críticos a los cuales le ha puesto el ojo EEUU.

Hay níquel, coltán (del que se extraen niobio t tantalio), bauxita (procesada para producir aluminio) e incluso tierras raras como el rodio que se utiliza en los tubos de escape de los vehículos.

No es exagerado señalar que el futuro tecnológico de EEUU dependerá en parte del maná de minerales venezolanos. Los minerales críticos y las tierras raras son usados en la fabricación de una gran variedad de artículos que van desde baterías electrónicas hasta misiles.

Washington al declarar a los minerales críticos y tierras raras como un asunto de seguridad nacional y atar a Venezuela como un socio confiable se asegura de no depender de proveedores que ha considerado adversarios.

Además, entre otro de sus objetivos está detener la expansión china en el país suramericano y así, disminuir o eliminar las cadenas de suministro para vehículos eléctricos, productos tecnológicos y sistemas de minerales.

Aún faltan escollos por salvar

El debate exprés de la nueva Ley de Minas, falta la aprobación en la segunda discusión, no es suficiente para que el sector minero venezolano tenga un arranque a máxima velocidad.

Martha Acosta, Verónica Barboza y el exdiputado de la AN Elías Matta (UNT), integrantes del Grupo Idea, advierten que en el texto legal para la segunda discusión debe incorporarse en las disposiciones la derogatoria de más de 15 decretos presidenciales que podrían obstaculizar la inversión en el área minera, debido al excesivo control estatal sobre las actividades, de acuerdo con lo publicado en Efecto Cocuyo, este 11 de marzo.

Este grupo de expertos advierten que esos decretos declaran determinados minerales como estratégicos y reservan su explotación al Estado.

“De esta manera, el oro, el diamante, la plata, el cobre, el carbón, el niobio, el tantalio y el titanio fueron incorporados progresivamente a un régimen de exclusividad estatal mediante decretos publicados en distintas gacetas oficiales”, indica el grupo en un análisis divulgado este 10 de marzo.

Advierten que no hacerse la derogatorias de las normas jurídicas existente no habrá seguridad jurídica para los inversionistas.

Minería ilegal y grupos de irregulares

Otros de los escollos a resolverse con carácter de urgencia tiene que ver con el control de la minería ilegal y con la expulsión de los grupos irregulares, en su mayoría colombianos, que son los que manejan el contrabando de oro y otros minerales en la zona sur del país.

Ya en el pasado, la minera canadiense Gold Reserve le había solicitado al estado venezolano poner orden para poder desarrollar su proyecto en uno de los sitios con mayor potencial aurífero como es Las Cristinas, ubicada en el parque nacional Canaima, enclavado en el Arco Minero del Orinoco.

“Te explico, China y Estados Unidos están en una carrera muerte por la que es la Inteligencia Artificial General. No es una IA que solo responde texto, es una que razona y resuelve problemas mejor que cualquier humano. El país que la logre primero, dominará la economía mundial, pero esa IA necesita un cuerpo físico, necesita hardware y sobre todo energía infinita”.

Agregó: “Y aquí es donde entra Venezuela. Primero, el coltán, el oro azul. Sin esto no hay chips, no hay teléfonos ni procesadores de IA. Segundo, tenemos el torio, que es el combustible del futuro. La IA consume tanta energía que los centros de datos necesitan plantas nucleares limpias para funcionar y Venezuela tiene una de los reservatorios más grandes del planeta”.

Apunta que: “Venezuela es la única opción para que Occidente no dependa de Asia en la guerra tecnológica. O sea, somos la mina de oro de la inteligencia artificial. Y sí, usa aún quiere petróleo, pero hay cosas más fuertes de huevo. Conclusión, el futuro se escribe con tecnología y se construye con suelo venezolano”.

